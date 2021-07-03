В Сыктывкаре на месте срубленных тополей посадили липы

На Коммунистической улице вдоль спуска у площадки «под часами» на месте старых тополей посадили липы. Об этом сообщает столичная мэрия.

Здесь высадили 14 крупномерных лип взамен старых тополей, берёз и осин, которые неоднократно проходили процедуру омолаживающей подрезки. Липы также являются деревьями-очистителями и будут защищать горожан от пыли, грязи и выхлопных газов. Также на участке высадят кусты пузыреплодника красного для того, чтобы площадка «под часами» и прилегающая территория были обустроены в едином стиле.

Помимо этого, аналогичное озеленение пройдет и по другой стороне улицы Коммунистической, где на сегодня идут подготовительные работы по замене ветхого канализационного коллектора, введенного в эксплуатацию в 1944 году.

Кроме того, 14 лип высадили и вдоль улицы Интернациональной в районе городской женской консультации.

Как отметили в Управлении ЖКХ администрации города, липы, посаженные на улицах Коммунистической и Интернациональной, вырастут до 15 метров в высоту. За деревьями будет организован уход за счет регулярной подрезки веток деревьям будут придавать форму шара.