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В России изменили правила выдачи загранпаспорта

В России изменили правила выдачи загранпаспорта

29 мая 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
В России изменили правила выдачи загранпаспорта Фото мвд.рф
Они вступают в силу с 30 мая

В России с 30 мая вступит в силу новый приказ Министерства внутренних дел о регламенте оформления заграничных паспортов. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации, пишет РИА Новости

Россиянам, проживающим за границей, для получения паспорта на территории России нужно обратиться в подразделение по вопросам миграции лично или в форме электронного документа с использованием Единого портала либо через многофункциональный центр.

От тех, кто живет в России, потребуют заявление в двух экземплярах, документ, удостоверяющий личность, данные о смене фамилии и работе за десять лет, информацию о детях младше 14 лет и военный билет (для мужчин).

Срок выдачи по-прежнему составит месяц для подавших заявление по месту жительства и три месяца — для желающих оформить его по месту пребывания. 

При оформлении удостоверения личности старого образца нужно заплатить госпошлину две тысячи рублей, а за документ нового образца — пять тысяч рублей. От выплаты освободят россиян, пострадавших в чрезвычайных ситуациях и планирующих получить паспорт взамен утраченного или испорченного.

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