В Минобрнауки рассказали о ситуации в Анапе, где отдыхают дети из Коми

В Минобрнауки рассказали о ситуации в Анапе, где отдыхают дети из Коми16 августа 2021
Минобрнауки Коми
В детском оздоровительном лагере на базе санатория «Черноморская зорька» в Анапе обстановка стабильна, сообщается в пресс-релизе Минобрнауки Коми.
На территории Кубани, начиная с 13 августа, действует мезоциклон. Из-за большого количества осадков во многих районах произошли затопления. Режим ЧС ввели в 14 муниципалитетах. На данный момент, по прогнозам синоптиков, действие циклона ослабевает. Однако до конца суток в крае еще будут идти дожди.Обстановка в детском оздоровительном лагере на базе санатория «Черноморская зорька» в Анапе стабильна. Санитарно-эпидемиологическая обстановка и вопросы безопасности детей находятся под пристальным вниманием контрольно-надзорных органов Коми и Краснодарского края. Вспышек заболеваемости и карантинов нет.Ситуация находится на контроле главы Коми Владимира Уйбы. Министр образования, науки и молодежной политики региона Наталья Якимова докладывает по ситуации в постоянном режиме, говорится в сообщении ведомства.Эвакуация детей в другое место на данный момент не требуется. Сейчас вода остается между двумя спальными корпусами, с остальной территории лагеря вода ушла. Вчера в лагерь завезли еще один резервный генератор электропитания, проблем с электричеством нет.
Детей в клуб и столовую отвозят на автобусе. Участники смены получают полноценное питание, меню на каждый день размещается в группе лагеря «Черноморская зорька» в соцсети в «ВКонтакте».В санаторий «Северное сияние», что расположен в Крыму (Саки), были перевезены четыре семьи — шестеро детей с инвалидностью и их мамы. О готовности их принять сообщила администрация санатория.
По информации оперштаба Краснодарского региона, 15 августа продолжаются работы по отводу воды с Пионерского проспекта, где располагается лагерь. Курортная магистраль города стала одной из территорий, испытавших максимальный удар стихии.Для оперативного взаимодействия в лагере выделена горячая телефонная линия для родителей 89892412605. Общение также идет в сообщениях в группе лагеря vk.com/lagerrk.
Номер оператора детского отдыха в Коми — Республиканского центра детей и молодежи 8(922)599-63-33, работает круглосуточно.
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16 августа 2021, 09:13
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