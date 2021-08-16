В Минобрнауки рассказали о ситуации в Анапе, где отдыхают дети из Коми

В детском оздоровительном лагере на базе санатория «Черноморская зорька» в Анапе обстановка стабильна, сообщается в пресс-релизе Минобрнауки Коми.

На территории Кубани, начиная с 13 августа, действует мезоциклон. Из-за большого количества осадков во многих районах произошли затопления. Режим ЧС ввели в 14 муниципалитетах. На данный момент, по прогнозам синоптиков, действие циклона ослабевает. Однако до конца суток в крае еще будут идти дожди. Обстановка в детском оздоровительном лагере на базе санатория «Черноморская зорька» в Анапе стабильна. Санитарно-эпидемиологическая обстановка и вопросы безопасности детей находятся под пристальным вниманием контрольно-надзорных органов Коми и Краснодарского края. Вспышек заболеваемости и карантинов нет. Ситуация находится на контроле главы Коми Владимира Уйбы. Министр образования, науки и молодежной политики региона Наталья Якимова докладывает по ситуации в постоянном режиме, говорится в сообщении ведомства. Эвакуация детей в другое место на данный момент не требуется. Сейчас вода остается между двумя спальными корпусами, с остальной территории лагеря вода ушла. Вчера в лагерь завезли еще один резервный генератор электропитания, проблем с электричеством нет.

Детей в клуб и столовую отвозят на автобусе. Участники смены получают полноценное питание, меню на каждый день размещается в группе лагеря «Черноморская зорька» в соцсети в «ВКонтакте». В санаторий «Северное сияние», что расположен в Крыму (Саки), были перевезены четыре семьи — шестеро детей с инвалидностью и их мамы. О готовности их принять сообщила администрация санатория.

По информации оперштаба Краснодарского региона, 15 августа продолжаются работы по отводу воды с Пионерского проспекта, где располагается лагерь. Курортная магистраль города стала одной из территорий, испытавших максимальный удар стихии.Для оперативного взаимодействия в лагере выделена горячая телефонная линия для родителей 89892412605. Общение также идет в сообщениях в группе лагеря vk.com/lagerrk.

Номер оператора детского отдыха в Коми — Республиканского центра детей и молодежи 8(922)599-63-33, работает круглосуточно.