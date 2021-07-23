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В мэрии озвучили, сколько в Сыктывкаре старых деревянных домов

В мэрии озвучили, сколько в Сыктывкаре старых деревянных домов

23 июля 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
В мэрии озвучили, сколько в Сыктывкаре старых деревянных домов Фото пресс-службы мэрии Сыктывкара
Работа по признанию их аварийными продолжается

В мэрии Сыктывкара продолжается работа по признанию домов аварийными. Напомним, что в программу переселения 2019-2025 годов вошли только те дома, которые были признаны аварийными в установленном законодательством порядке до первого января 2017-го.

На сегодня старых «деревяшек» на территории Сыктывкара порядка тысячи. Обследование и наделение аварийным статусом позволит включить такие объекты жилфонда в следующую программу, на утверждение которой федеральным центром надеются все без исключения регионы сразу по окончании нынешней.

Как пояснил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сыктывкара Александр Гонтарь, признание дома аварийным - многоэтапный процесс. В начале необходимо организовать экспертизу для признания дома аварийным и получить надлежащее заключение. После полный пакет документов необходимо передать в администрацию города, где дом будет вынесен на рассмотрение межведомственной комиссии по признанию жилого помещения непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории Сыктывкара. После заключения комиссии о непригодности для проживания в доме в администрации столицы Коми издается нормативно-правовой акт о признании жилья аварийным или наоборот пригодным для проживания.

С учетом требований законодательства после признания дома аварийным всем его жителям направляются письма о расселении. Это не означает, что в ближайшее же время дома снесут. Собственники лишь уведомляются о статусе жилфонда. А расселению они будут подлежать только в рамках новой программы, то есть после 2025 года.

Всем гражданам органы местного самоуправления предлагают маневренное жилье после наделения домов, в которых они проживают, статусом аварийных.

- От признания дома аварийным и до его сноса проходит достаточно времени, поэтому жители могут претендовать на жилье в маневренном фонде, – подчеркнула председатель Комитета жилищной политики администрации города Кристина Ващенкова.

По словам Кристины Ващенковой, манёвренный фонд города по адресу: ул. Общественная, 11 в Верхней Максаковке хоть и удален от центра столицы, но обеспечивает все комфортные условия для проживания людей.

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Благоустройство ЖКХ

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