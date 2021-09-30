В Коми обрушившийся потолок в школе заменят по гарантии

29 сентября в новом здании СОШ села Дутово упал подвесной потолок в коридоре около кабинетов технологии. В школе заявили, что заменят его по гарантии.

Школа открыли в марте 2021 года. После введения в эксплуатацию все выявленные замечания устраняются в рамках гарантийных обязательств.

Управлением образования были приняты необходимые меры: обучающиеся школы переведены на дистанционное обучение, вызвана подрядная организация ООО «СК-Лидер», Муниципальное учреждение Управление капитального строительства, осуществлявшее строительный контроль, для проведения обследования и принятия решения.

Подрядная организация приедет 30 сентября.