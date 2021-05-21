В одном из вторых классов сыктывкарской школы №12 сложилась неприятная ситуация. Примерно полгода назад в него перевели мальчика, который стал сущим наказанием не только для одноклассников, но и для сотрудников учреждения. По словам родителей, трудный ребенок нападает даже на взрослых.

– Школа уже исчерпала все свои полномочия: поставила хулигана на учет, пыталась работать и с ребенком, и с его матерью. Однако мать не идет на контакт, игнорирует все рекомендации и даже написала заявление, чтобы психолога не допускали до ее ребенка. Поэтому я готовлю коллективное обращение от родителей в прокуратуру, следственный комитет и ФСБ, – рассказала мама одноклассницы сложного ребенка Анна Нечаева.

Со слов горожанки, мальчик срывает уроки, избивает детей, нападает на учителей, портит чужое имущество.

– Он говорит ужасные вещи: «У меня есть тетрадь, куда я записываю имена тех, кого я убью», учительнице обещает переломать руки и ноги. Когда он напал на одного из одноклассников, душил его и разбил его телефон, на него написали заявление в полицию. Но даже там он вел себя отвратительно, бросал полицейскому фразы вроде «И что ты мне сделаешь?». А мама его утверждает, что это школа устроила травлю ее и ребенка, и не хочет понимать, что недовольство вызвано действиями ребенка и ее бездействием. До его появления в классе не было никаких проблем. Он учился в школе №35 школы, там родители его одноклассников устроили протест и его перевели на индивидуальное обучение, а она поменяла прописку и по ней школа №12 его была обязана принять.

Мария Истомина, мама другого одноклассника хулигана, уверена, что ребенок сам является жертвой:

– Я педагог с приличным стажем. Совершенно точно могу сказать, что настолько агрессивными дети не бывают. Для такого поведения должна быть причина. Чтобы проецировать подобное насилие на всех окружающих, ребенок должен его видеть. Абсолютно убеждена, что ему самому срочно нужна помощь, скорее всего он сам систематически подвергается насилию и агрессии. Он растет словно волчонок. У мамы, я уверена, есть причина не подпускать органы опеки, школьного психолога, социальных педагогов с своему сыну. И причина эта кроется в семье. Я уточняла у сына, не бывает ли на его трудном однокласснике синяков, ран. Он сказал, что вроде не видно, но близко не посмотришь. Мальчик часто не позволяет даже смотреть в его сторону. Сразу реагирует, словно запуган. Словно уверен, что единственный интерес к его персоне может быть только ради того, чтобы как-то обидеть его и сразу кидается. Ребенка по-настоящему жаль. Часто сын рассказывает, как ребенок обещал принести нож, или кричит на учителя, чтобы она боялась.

Мнение психолога

Психолог Илья Соболев уверен, что проблема кроется в нарушении баланса в общении с ребенком дома, в семье.

– Если в семье нет гармонии, то происходят чудовищные перекосы. И эти перекосы будут обусловлены изначальными задатками ребенка, как то: активность сверх меры, слишком сильные охранительные рефлексы (агрессия), интроецированность (погруженность в себя) и прочее. Все эти задатки развиваются негармонично, бесконтрольно.

Илья уверен, что для того, чтобы решить проблему, сейчас семье ребенка и ему самому нужно обратиться к психологу.

– При первых звоночках (а они звенят еще в раннем младенчестве) надо выстраивать правильный контакт с ребенком на уровне системы семьи. То есть, если ребенок ведет себя агрессивно, как в нашем случае, с ребенком нужно устанавливать правильный контакт на языке любви, а также экологично, адекватно выстраивать границы. Плюс ко всему, вся энергия, которой ребенок переполнен, должна реализовываться в форме деятельности (активные игры, конструирование, единоборства и прочее). Если же момент был упущен и родители спохватились, когда ребенок уже выстроил свои правила общения с миром и приобрел первые установки в социализации, тогда нужно как можно скорее выдергивать ребенка из привычной социальной среды и помещать в другую среду, в которой можно будет вырабатывать новые правила экологичных взаимоотношений со сверстниками и со старшими. Параллельно маме, папе и всем близким причастным к воспитанию ребенка нужно срочно проработать свое поведение вместе со специалистом, психологом. Каким образом: нужно понять, что близкие делают не так, в чем ошибки, а также выстроить план по изменению модели поведения всех членов семьи и всех близких. Повторю: меняться должна вся система, а не только ребенок и мама!

А как же быть тем, кто становится жертвами хулигана? Как детям защищать себя? Психолог рассказал, что нужно научить ребенка адекватно воспринимать поведение и мышление обидчика:

– Детей в общении с хулиганами, во-первых, нужно научить адекватно воспринимать поведение и мышление обидчика. Почему он так себя ведет? Для чего он это делает? На кого он на самом деле злится? Что управляет этим ребенком? Откуда его злость? Чем он руководствуется? Чего он на самом деле боится?Вместе с ребенком нужно ответить на все эти вопросы. Подобный ликбез должны регулярно проводить все близкие с ребенком. И мама, и папа, и бабушка, и дядя. Словом все, кто непосредственно окружает ребенка в данный период. Повторю, регулярно! Эпизодические разговоры ни к чему не приведут.

Психолог пояснил, что такие детальные объяснения подарят ребенку ощущение ясности, понимания мышления и поведения обидчика, а так же создадут первичное ощущение контроля и безопасности.

– Во-вторых, нужно научить ребенка отстаивать свои границы. Он должен уметь давать отпор словесно, физически, эмоционально и ментально. Самое главное – создать у ребенка чувство безопасности. Чтобы ребенок понимал, что ему в общении с агрессором ничего по сути не угрожает. Что максимум, что ему грозит – это синяк, угрозы и разговоры на повышенных тонах. А все это ерунда и бояться таких пустяков не стоит. Для этого родителям нужно самим в общении с ребенком проявлять спокойствие и уверенность, постоянно транслируя ребенку «все в порядке, тебе ничего не угрожает, ты под защитой, я тебе помогу, я рядом, ты сильный, ты справишься».

Илья напомнил, что включаться родителям физически нужно только тогда, когда ребенку действительно что-то угрожает, когда сам он уже не справляется. А до тех пор нужно просто подпитывать ребенка уверенностью, спокойствием и пониманием.

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