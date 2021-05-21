Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Онлайн-газета Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+ Публичная оферта
Благотворительность Конкурсы Куда пойти учиться? Мамам на заметку Расписание дачных автобусов
Главная
Новости
«У меня есть тетрадь с именами тех, кого я убью»: сыктывкарский второклассник угрожает учителям и детям

«У меня есть тетрадь с именами тех, кого я убью»: сыктывкарский второклассник угрожает учителям и детям

21 мая 2021 Евгения Сычева Возрастное ограничение: 12+
«У меня есть тетрадь с именами тех, кого я убью»: сыктывкарский второклассник угрожает учителям и детям Евгения Сычева / PG11.ru / Анна Нечаева боится за своего ребенка
Горожане просят принять меры

В одном из вторых классов сыктывкарской школы №12 сложилась неприятная ситуация. Примерно полгода назад в него перевели мальчика, который стал сущим наказанием не только для одноклассников, но и для сотрудников учреждения. По словам родителей, трудный ребенок нападает даже на взрослых.

– Школа уже исчерпала все свои полномочия: поставила хулигана на учет, пыталась работать и с ребенком, и с его матерью. Однако мать не идет на контакт, игнорирует все рекомендации и даже написала заявление, чтобы психолога не допускали до ее ребенка. Поэтому я готовлю коллективное обращение от родителей в прокуратуру, следственный комитет и ФСБ, – рассказала мама одноклассницы сложного ребенка Анна Нечаева.

Со слов горожанки, мальчик срывает уроки, избивает детей, нападает на учителей, портит чужое имущество.

– Он говорит ужасные вещи: «У меня есть тетрадь, куда я записываю имена тех, кого я убью», учительнице обещает переломать руки и ноги. Когда он напал на одного из одноклассников, душил его и разбил его телефон, на него написали заявление в полицию. Но даже там он вел себя отвратительно, бросал полицейскому фразы вроде «И что ты мне сделаешь?». А мама его утверждает, что это школа устроила травлю ее и ребенка, и не хочет понимать, что недовольство вызвано действиями ребенка и ее бездействием. До его появления в классе не было никаких проблем. Он учился в школе №35 школы, там родители его одноклассников устроили протест и его перевели на индивидуальное обучение, а она поменяла прописку и по ней школа №12 его была обязана принять. 

Мария Истомина, мама другого одноклассника хулигана, уверена, что ребенок сам является жертвой:

– Я педагог с приличным стажем. Совершенно точно могу сказать, что настолько агрессивными дети не бывают. Для такого поведения должна быть причина. Чтобы проецировать подобное насилие на всех окружающих, ребенок должен его видеть. Абсолютно убеждена, что ему самому срочно нужна помощь, скорее всего он сам систематически подвергается насилию и агрессии. Он растет словно волчонок. У мамы, я уверена, есть причина не подпускать органы опеки, школьного психолога, социальных педагогов с своему сыну. И причина эта кроется в семье. Я уточняла у сына, не бывает ли на его трудном однокласснике синяков, ран. Он сказал, что вроде не видно, но близко не посмотришь. Мальчик часто не позволяет даже смотреть в его сторону. Сразу реагирует, словно запуган. Словно уверен, что единственный интерес к его персоне может быть только ради того, чтобы как-то обидеть его и сразу кидается. Ребенка по-настоящему жаль. Часто сын рассказывает, как ребенок обещал принести нож, или кричит на учителя, чтобы она боялась. 

Мнение психолога

Психолог Илья Соболев уверен, что проблема кроется в нарушении баланса в общении с ребенком дома, в семье. 

– Если в семье нет гармонии, то происходят чудовищные перекосы. И эти перекосы будут обусловлены изначальными задатками ребенка, как то: активность сверх меры, слишком сильные охранительные рефлексы (агрессия), интроецированность (погруженность в себя) и прочее. Все эти задатки развиваются негармонично, бесконтрольно. 

Илья уверен, что для того, чтобы решить проблему, сейчас семье ребенка и ему самому нужно обратиться к психологу.

– При первых звоночках (а они звенят еще в раннем младенчестве) надо выстраивать правильный контакт с ребенком на уровне системы семьи. То есть, если ребенок ведет себя агрессивно, как в нашем случае, с ребенком нужно устанавливать правильный контакт на языке любви, а также экологично, адекватно выстраивать границы. Плюс ко всему, вся энергия, которой ребенок переполнен, должна реализовываться в форме деятельности (активные игры, конструирование, единоборства и прочее). Если же момент был упущен и родители спохватились, когда ребенок уже выстроил свои правила общения с миром и приобрел первые установки в социализации, тогда нужно как можно скорее выдергивать ребенка из привычной социальной среды и помещать в другую среду, в которой можно будет вырабатывать новые правила экологичных взаимоотношений со сверстниками и со старшими. Параллельно маме, папе и всем близким причастным к воспитанию ребенка нужно срочно проработать свое поведение вместе со специалистом, психологом. Каким образом: нужно понять, что близкие делают не так, в чем ошибки, а также выстроить план по изменению модели поведения всех членов семьи и всех близких. Повторю: меняться должна вся система, а не только ребенок и мама!

А как же быть тем, кто становится жертвами хулигана? Как детям защищать себя? Психолог рассказал, что нужно научить ребенка адекватно воспринимать поведение и мышление обидчика:

– Детей в общении с хулиганами, во-первых, нужно научить адекватно воспринимать поведение и мышление обидчика. Почему он так себя ведет? Для чего он это делает? На кого он на самом деле злится? Что управляет этим ребенком? Откуда его злость? Чем он руководствуется? Чего он на самом деле боится?Вместе с ребенком нужно ответить на все эти вопросы. Подобный ликбез должны регулярно проводить все близкие с ребенком. И мама, и папа, и бабушка, и дядя. Словом все, кто непосредственно окружает ребенка в данный период. Повторю, регулярно! Эпизодические разговоры ни к чему не приведут.

Психолог пояснил, что такие детальные объяснения подарят ребенку ощущение ясности, понимания мышления и поведения обидчика, а так же создадут первичное ощущение контроля и безопасности.

– Во-вторых, нужно научить ребенка отстаивать свои границы. Он должен уметь давать отпор словесно, физически, эмоционально и ментально. Самое главное – создать у ребенка чувство безопасности. Чтобы ребенок понимал, что ему в общении с агрессором ничего по сути не угрожает. Что максимум, что ему грозит – это синяк, угрозы и разговоры на повышенных тонах. А все это ерунда и бояться таких пустяков не стоит. Для этого родителям нужно самим в общении с ребенком проявлять спокойствие и уверенность, постоянно транслируя ребенку «все в порядке, тебе ничего не угрожает, ты под защитой, я тебе помогу, я рядом, ты сильный, ты справишься».

Илья напомнил, что включаться родителям физически нужно только тогда, когда ребенку действительно что-то угрожает, когда сам он уже не справляется. А до тех пор нужно просто подпитывать ребенка уверенностью, спокойствием и пониманием.

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram

А вы когда-нибудь попадали в такую ситуацию? Как вы справились? Поделитесь опытом в комментариях!

КОММЕНТИРОВАТЬ
Дети Насилие Хулиганы Школа

Читайте также: Эксперимент: журналисты «Про Города» попытались проникнуть в сыктывкарские школы

Комментарии 13

21 мая, 11:20 Хвост
Второгодник может, не второкласник?
Ответить
21 мая, 11:22 Хвост
Хотя, сегодня достижения в противоположную сторону. Раньше рано научались читать, а сейчас...
Ответить
21 мая, 12:38 Горожанин
"Что максимум, что ему грозит – это синяк, угрозы и разговоры на повышенных тонах. А все это ерунда и бояться таких пустяков не стоит."
По моему психолог чего то не понимает, ребёнок в таком возрасте вполне в состоянии нанести довольно серьёзные увечия, даже не задумываясь о последствиях
Ответить
вчера, 12:45 Сергей М.
Вот именно! Глаз выколет и что?!...Это ваше МАКСИМУМ СИНЯК?! Если этот ублюдок покалечит моего сына/дочь НАМ что делать?!?!
Ответить
вчера, 12:45 Сергей М.
Вот именно! Глаз выколет и что?!...Это ваше МАКСИМУМ СИНЯК?! Если этот ублюдок покалечит моего сына/дочь НАМ что делать?!?!
Ответить
вчера, 13:21 Местный
Вся причина в домашней ситуации ребёнка.
Ответить
вчера, 14:35 Горожанин
Увольте психолога
Ответить
вчера, 15:30 житель
немного проблемный ребенок сейчас просто все вывинчено на все общее обозрение выставляется и делают из мухи слона, пройдет через пару лет у него, какой нибудь кризис возраста. Главное ребенку объяснить что вся эта школа временно и все что его здесь не устраивает закончиться, все отношения с однокласниками станут не важны. А что сейчас делать отдайте его в спорт чтоб мозги не много прочистились, и физическая усталость не позволили много давать энергии на учебе (главное к хорошему тренеру попасть)
Ответить
вчера, 19:03 Сергей М.
Кста, как вариант! СПОРТ! Там поди увидит, что такое боль, и что её тебе тоже могут причинить, а не только ты + конечно усталость
Ответить
вчера, 19:35 Что делать?
Врезать ремня этому крысёнышу и все дела. Ещё не хватало, чтоб всякая мразь в страхе всю школу держала.
Ответить
вчера, 19:40 О, Боже!
житель
немного проблемный ребенок сейчас просто все вывинчено на все общее обозрение выставляется и делают из мухи слона, пройдет через пару лет у него, какой нибудь кризис возраста. Главное ребенку объяснить что вся эта школа временно и все что его здесь не устраивает закончиться, все отношения с однокласниками станут не важны. А что сейчас делать отдайте его в спорт чтоб мозги не много прочистились, и физическая усталость не позволили много давать энергии на учебе (главное к хорошему тренеру попасть)
Ты чего такой безграмотный?! Ужас! Первый раз такого безграмотного вижу. На уроках русского языка чем занимался-то? В носу ковырялся? Сиди русский язык учи, а не глупости пиши!
Ответить
10 часов назад Очевидец
Какие нелепые комментарии... психолог вообще убил... полную чушь несёт. Если уж комментировать такую сложную историю, давать оценку в сми как спец, почему бы не ознакомиться с реальной ситуацией в классе, не поговорить с учителями, родителями и детьми? Там ужас! Дети и родители реально боятся. Его нападения зафиксированы на камерах видеонаблюдения! Без причины! Подло, сзади, ногой в спину и прочее. Никакие беседы не помогают. Никто ребёнка там не обижал, дети боятся даже на него посмотреть, чтобы не спровоцировать агрессию. Кто защитит детей. Мама этого ребёнка всячески препятствует нормализации ситуации, отказывается принимать всю серьезность ситуации и идеализирует своё чадо, обвиняя всех и вся. Это не первая его Школа и класс, а он только 2 гол учится! Страдают дети и их родители, страдает сам этот мальчик. Весь вопрос к его маме!!! Она своим поведением приведёт к трагедии...
Ответить
8 часов назад Аристарх
Горожанин
Увольте психолога
Из бессознательного ребенка некое архетипическое (родительское) пробивается в сознательное и подавляет его, нужно начать с изучения самой матери и отца, дедов... Всё входит с молоком матери, воспитание начинается ровно за девять месяцев до рождения самой матери.
Ответить

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

В Сыктывкаре с разницей в 4 часа сбили двух детей на велосипедах Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
Статус самозанятого - что это и как он помогает в жизни? Разбираемся с фрилансером из Сыктывкара Читать
20 мая
Ливнете или зафлексите? Тест на знание молодежного сленга Читать
20 мая
Оторванные кисти и сломанные лодыжки: сыктывкарский травматолог рассказал о необычных случаях в свой практике Читать
Посмотреть все
14 мая Коми энергосбытовая компания напоминает, что юрлица могут передавать показания счетчиков онлайн

Новости России и мира

вчера
Запрет на петрушку: при каких условиях ее нельзя сажать на даче
21 мая
В Пермском крае ученик лицея накинулся с ножом преподавателя
20 мая
В России предложили использовать труд заключенных вместо мигрантов
20 мая
В России допустили введение обязательной вакцинации от коронавируса
17 мая
В Екатеринбурге неизвестный убил троих человек прямо на улице и попал под обстрел силовиков
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте ПДФ-версия газеты Обзорные статьи и пресс-релизы Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru