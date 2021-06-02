Ставить разные цены при оплате картой и наличкой в автобусах незаконно, заявили в прокуратуре Сыктывкара

Ранее мы писали о том, что в автобусах «Товарищества частных перевозчиков» действуют разные цены на билеты при оплате наличными и по карте. Мы обратились к юристу, который заявил, что эти требования незаконны. Портал PG11.ru отправил запрос в прокуратуру по этому поводу.

Напомним, что юрист Дарья Лапенкова рассказала, что согласно закону «О защите прав потребителей» запрещено устанавливать различные цены на товары и услуги в зависимости от способа оплаты. Однако не смотря на это с момента публикации этого заявления прошло уже 8 месяц, а в автобусах так и продолжали выставлять разные цены за оплату наличными и по карте.

22 апреля портал PG11.ru отправил запрос в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации. Там заявили, что проведут проверку.

В итоге 2 июня 2021 года мы получили ответ. Специалисты рассказали, что согласно федеральному закону ч.4 ст. 14.8 КоАП РФ перевозчик, устанавливая различную цену за один и тот же промежуток проезда при оплате наличными и по карте совершает правонарушение.

В прокуратуре заявили, что перевозчик не может устанавливать цену исходя из предпочтения или преимущества отдельных потребителей, кроме случаев, предусмотренных законом.