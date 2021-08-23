Шедевр градостроения или полный провал: эксперты оценили новую площадку под часами в Сыктывкаре

22 августа в Сыктывкаре официально открыли площадку под часами. Эксперты рассказали порталу PG11.ru, получился ли этот проект удачным.

Глава сыктывкарского отделения «Городских проектов» Дмитрий Махов рассказал, что проект получился очень хорошо. Он выделил положительные стороны новой площадки:

общий стиль и дизайн;

грамотное деление пространства на зоны;

работа по укладке плитки;

большое количество ливневок (ливень в выходные дни доказал, что они работают отлично);

камни, гармонично вписавшиеся в пространство (на них можно сидеть, лежать или созерцать);

разнообразное озеленение (большой плюс, что растут многолетники и дикоросы, такие как клевер);

уже традиционно открытый грунт у деревьев закрывают мульчой и решеткой;

приятное освещение территории вечером и интересная подсветка качелей в виде старой коми азбуки.

Однако урбанист также отметил, что некоторые вещи можно было сделать иначе.

- К сожалению, без минусов не обошлось. Велопарковка оказалась неудобной, система «антискейт» применяется спорно, есть большое обилие визуального шума на улицах Коммунистической и Первомайской. Лавочки оказались с жесткими спинками или вовсе без них, - поделился урбанист.

Но в целом, Дмитрий Махов высоко оценил этот проект.