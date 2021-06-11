Семьям с детьми дадут льготы на билеты в поезда по России

В России семьи с детьми смогут покупать билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам за счет субсидий от государства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, пишет РБК.

Условия льготного тарифа:

билеты по сниженным ценам будут действовать для поездок в купейных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий;

льготный тариф не предполагает ограничения по маршрутам;

программа рассчитана на семьи с одним или несколькими детьми до 18 лет;

тариф будет рассчитываться по формуле как разница между стоимостью билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне.

На реализацию такой меры поддержки в 2021 году потребуется более 1,3 млрд руб. из федерального бюджета.

Ранее мы писали о том, что в России предложили сделать техосмотр для легковушек добровольным. Предполагается, что возможность проходить его в удобное время и комфортных условиях позволит сократить число аварий из-за неполадок.

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