Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Онлайн-газета Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+ Публичная оферта
Благотворительность Конкурсы Куда пойти учиться? Мамам на заметку Расписание дачных автобусов
Главная
Новости
Семьям с детьми дадут льготы на билеты в поезда по России

Семьям с детьми дадут льготы на билеты в поезда по России

11 июня 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Семьям с детьми дадут льготы на билеты в поезда по России Фото из архива PG11.ru
На это выделили 1,3 млрд из бюджета

В России семьи с детьми смогут покупать билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам за счет субсидий от государства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, пишет РБК

Условия льготного тарифа:

  • билеты по сниженным ценам будут действовать для поездок в купейных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий;
  • льготный тариф не предполагает ограничения по маршрутам;
  • программа рассчитана на семьи с одним или несколькими детьми до 18 лет;
  • тариф будет рассчитываться по формуле как разница между стоимостью билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне.

На реализацию такой меры поддержки в 2021 году потребуется более 1,3 млрд руб. из федерального бюджета.

Ранее мы писали о том, что в России предложили сделать техосмотр для легковушек добровольным. Предполагается, что возможность проходить его в удобное время и комфортных условиях позволит сократить число аварий из-за неполадок.

Подпишитесь на «Про Город» в Telegram и Instagram

КОММЕНТИРОВАТЬ
Деньги Дети Общественный транспорт

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

Тело сыктывкарца, которого искали с конца апреля, нашли на берегу реки Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
В Сыктывкаре восстановят стену Цоя Читать
08 июня
Летняя подработка: куда можно устроиться в Сыктывкаре на неполный день? Читать
08 июня
«Даже у людей с ограничениями есть таланты»: сыктывкарцы занимаются жестовым пением, несмотря ни на что Читать
Посмотреть все
04 июня Коми энергосбытовая компания объявила о старте акции «На дачу – без долгов!»

Новости России и мира

сегодня
Семьям с детьми дадут льготы на билеты в поезда по России
сегодня
В России предложили запретить крупным торговым сетям работать по ночам
сегодня
В России предложили сделать техосмотр для легковушек добровольным
вчера
Жителям России напомнили о выплатах по «старому» пенсионному возрасту
вчера
Россия открыла авиасообщение еще с восемью странами
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте ПДФ-версия газеты Обзорные статьи и пресс-релизы Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru