Семьям с детьми дадут льготы на билеты в поезда по России

На это выделили 1,3 млрд из бюджета
Семьям с детьми дадут льготы на билеты в поезда по России11 июня 2021
Фото из архива PG11.ru
В России семьи с детьми смогут покупать билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам за счет субсидий от государства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, пишет РБК.
Условия льготного тарифа:
- билеты по сниженным ценам будут действовать для поездок в купейных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий;
- льготный тариф не предполагает ограничения по маршрутам;
- программа рассчитана на семьи с одним или несколькими детьми до 18 лет;
- тариф будет рассчитываться по формуле как разница между стоимостью билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне.
На реализацию такой меры поддержки в 2021 году потребуется более 1,3 млрд руб. из федерального бюджета.
Ранее мы писали о том, что в России предложили сделать техосмотр для легковушек добровольным. Предполагается, что возможность проходить его в удобное время и комфортных условиях позволит сократить число аварий из-за неполадок.
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