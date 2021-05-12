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Пять велосипедов и самокат до 3 000 рублей, которые продают сыктывкарцы

Пять велосипедов и самокат до 3 000 рублей, которые продают сыктывкарцы

12 мая 2021 elenamironova Возрастное ограничение: 0+
Пять велосипедов и самокат до 3 000 рублей, которые продают сыктывкарцы Фото avito.ru
Все модели в хорошем состоянии

В Сыктывкаре велоспорт очень популярен, и с приходом тепла в наш город на улицах появляется все больше велолюбителей. Но купить новенького железного коня позволить себе может не каждый. Отказываться от удовольствия летних прогулок и печалиться не стоит: в Сыктывкаре можно купить подержанный велосипед в хорошем состоянии совсем недорого. Собрали для вас подборку байков до 3 000 рублей, которые сейчас продают горожане. 

Велосипед Forward - 1700 рублей

Продается велосипед Forward Valencia 462. Как утверждает продавец, состояние у него на «тройку». Будет на ходу, если немного над ним «поколдовать». Нужно установить крылья (они есть), цепь (возможно, владелец и сам сможет ее найти) и переднюю камеру. Плюсы тоже имеются: установлена новая задняя покрышка (б/у от силы один сезон), есть передний ручной тормоз. Из недостатков -  погнутая передняя вилка. 


Цена договорная, если продавец сам устранит все недостатки, цена возрастет.
Велосипед находится на даче за городом, самовывоз.

Велосипед «Аист» - 2000 рублей

Продается велосипед  известной марки, выпускавшихся в СССР на Минском мотоциклетно-велосипедном заводе. Велосипеды получили большую популярность благодаря простоте конструкции, легкости в ремонте и обслуживании. 

Велосипед с пробегом, в ДТП не участвовал.

Самокат подростковый - 2150 рублей 

Продается трюковой самокат «Гэлакси». Трюковой самокат – совершенно особенный класс самокатов, который отличается рядом технических фишек. 

Велосипед - 2500 рублей 

Продается велосипед в хорошем состоянии. Камеры не клееные, покрышка задняя немного стерта, каретки не хрустят и не шатаются, надо чуть затянуть подножку, есть царапины. В остальном всё хорошо, говорит продавец. 

Велосипед «Урал» - 2800 рублей

Продается велосипед марки советского дорожного велосипеда с колёсами диаметром 28 дюймов. Выпускался Пермским машиностроительным заводом. По паспорту считался велосипедом повышенной прочности и проходимости. 


Велосипед в хорошем состоянии и, как пишет продавец, никаких вложений не требует. 

Велосипед - 3000 рублей

Продается велосипед и также возможен обмен на другую модель. 
 

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