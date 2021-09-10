Путин согласился, что Воркуте нужно присвоить звание “Города трудовой доблести”

Стало известно, что сразу 12 городов России получат звание “Города трудовой доблести”. В их число попала и Воркута. А Владимир Путин утвердил перечень муниципалитетов, пишет tass.ru.

Я рад поздравить с присвоением этого почетного звания жителей 12 городов России - крупных промышленных центров и совсем небольших, но от этого не менее значимых в истории нашей страны и в истории Великой Победы, - сказал глава государства.

По его словам, соответствующий указ будет подписан в ближайшее время. Как пояснил Путин, звание "Город трудовой доблести" получат Оха (Сахалинская область), Ступино (Подмосковье), Кострома, Лысьва (Пермский край), Сызрань (Самарская область), Мончегорск (Мурманская область), Воркута (Республика Коми), Алдан (Якутия), Бологое (Тверская область), Чита, Дзержинск (Нижегородская область) и Кемерово.