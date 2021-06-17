Помогут всем: шесть знаков Зодиака с самым добрым сердцем

Рак

Раки считаются мягкосердечными и добрыми людьми. Сперва представители этого знака могут показаться навязчивыми и надоедливыми, но как только вы познакомитесь с ними получше, вы узнаете, что их преданность искренняя.

Раки жаждут показать, насколько человек им небезразличен, а потому сделают все возможное, чтобы оказать дорогим им людям необходимую поддержку.

Рыбы

Представители этого знака очень чувствительны к эмоциям. Они сострадательны, принимают чувства и проблемы других людей, как собственные, поэтому показывают глубокое понимание и заботу. И они не могут расслабиться до тех пор, пока не расслабятся близкие им люди.

Лев

Львы считаются чрезвычайно щедрыми, но при этом редко слышат за свою доброту слова благодарности. Представители этого знака умеют мотивировать людей и без каких-либо сомнений встают на защиту близких.

У Львов отмечаются чувства преданности и гордости своими отношениями, защищать которые они готовы любой ценой. Им хочется, чтобы у окружающих всегда было хорошее настроение и чтобы люди знали, насколько они им дороги.

Овен

Овны обладают сильной энергией, которой заражают всех окружающих. Представители этого знака не скрывают своих чувств, потому что хотят прочувствовать окружающий мир на полную. И хотя порой их намерения могут казаться для окружающих перебором, они всегда действуют во благо близких людей.

Дева

Дев обычно ругают за их замкнутость в себе и критичность. Но сами представители этого знака обладают гигантсктим нежным сердцем. Девы пытаются защитить себя, потому что знают, насколько сильными могут быть эмоции, и как далеко они готовы зайти ради любимого человека.

Козерог

Представители этого знака живут по тем же принципам, что и Девы. Замкнутая натура Козерогов заставляет окружающих сомневаться в их эмоциональной глубине. Однако, несмотря на свою нерешительность, у них просто огромное сердце.

Их забота, скорее, прагматичная, чем личная, но при этом они заботятся о любимом человеке всеми доступными для них способами. Козерогам не всегда легко выражать свои эмоции, но там, где другие говорят о чувствах, они демонстрируют свою непоколебимую поддержку.