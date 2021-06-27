Погода в Сыктывкаре на 28 июня: снова жаркий понедельник

Жара в Сыктывкаре не собирается спадать. Температура днем будет подниматься до 28 градусов. Однако синоптики заявляют, что можно ожидать грозу и кратковременный дождь.

Погода в Сыктывкаре 28 июня:

Температура ночью: +15...+17 °C

Температура днём: +26...+28 °C

переменная облачность

ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, гроза

ветер: В, СВ с переходом на Ю, ЮЗ, умеренный