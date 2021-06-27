Погода в Сыктывкаре на 28 июня: снова жаркий понедельник

Можно ожидать грозу
Погода в Сыктывкаре на 28 июня: снова жаркий понедельник27 июня 2021
Фото из архива PG11.ru
Жара в Сыктывкаре не собирается спадать. Температура днем будет подниматься до 28 градусов. Однако синоптики заявляют, что можно ожидать грозу и кратковременный дождь.
Погода в Сыктывкаре 28 июня:
Температура ночью: +15...+17 °C
Температура днём: +26...+28 °C
переменная облачность
ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, гроза
ветер: В, СВ с переходом на Ю, ЮЗ, умеренный
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