Погода в Сыктывкаре на 19 июля: жаркий понедельник

Температура будет достигать отметки в 30 градусов
Погода в Сыктывкаре на 19 июля: жаркий понедельник18 июля 2021
Фото из архива PG11.ru
Начало недели встретит сыктывкарцев жарой. Температура днем будет достигать отметки в 30 градусов. Но не стоит беспокоится - вторник уже будет холоднее.
Погода в Сыктывкаре на 19 июля:
Температура ночью: +12...+14 °C
Температура днём: +28...+30 °C
переменная облачность
преимущественно без осадков
ветер: Ю, умеренный
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19 июля 2021, 09:05
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