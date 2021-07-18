Погода в Сыктывкаре на 19 июля: жаркий понедельник

Начало недели встретит сыктывкарцев жарой. Температура днем будет достигать отметки в 30 градусов. Но не стоит беспокоится - вторник уже будет холоднее.

Погода в Сыктывкаре на 19 июля:



Температура ночью: +12...+14 °C

Температура днём: +28...+30 °C

переменная облачность

преимущественно без осадков

ветер: Ю, умеренный