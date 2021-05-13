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Операция анти-клещ: в Сыктывкаре начали истреблять опасных членистоногих

Операция анти-клещ: в Сыктывкаре начали истреблять опасных членистоногих

13 мая 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Операция анти-клещ: в Сыктывкаре начали истреблять опасных членистоногих Фото: Виктор Конюхов/ Специалист готовит замес воды и пестицида
Пестицид абсолютно безопасен

В Сыктывкаре каждый год специалисты обрабатывают озелененные территории для того, чтобы убить опасных насекомых - клещей. Журналист портала PG11.ru побывал на обработке Кировского парка. 

Устройства для распыления пестицида

В 2021 году акарицидная обработка (влажная дезинсекция) проводится двумя организациями.

МКП «Жилкомсервис» обрабатывает следующие территории:

  • Мичуринский парк;
  • Кировский парк;
  • городской сквер у Стефановской площади;
  • «Аллея героев» около мемориального комплекса «Вечный огонь»;
  • городской сквер у драмтеатра имени Виктора Савина;
  • сквер «Детский мир»;
  • сквер в поселке Максаковка.
  • зеленый массив в районе мемориала «Памяти павших будьте достойны» в местечке Лесозавод.
  • сквер в микрорайоне Строитель.

ИП Мишуров П.В. обрабатывает следующие территории:

  • зеленый массив за гостиницей «Сыктывкар»;
  • объект «Сундук Суханова»;
  • сквер в районе здания №4 по улице Куратова;
  • сквер в районе памятника Димирову;
  • сквер в районе мемориального камня пострадавшим в Чернобыльских и других ядерных катастрофах;
  • Покровский бульвар;
  • зеленый массив в районе улицы Корабельная, дом №34;
  • сквер по улице Кросноборская в поселке Максаковке;
  • центральное кладбище ( в квартале улиц Морозова-Димитрова-Станционная).

Общая площадь озелененной территории, которая попадает под обработку - 19,4 гектара. 

-  Пестицид, которым обрабатывают озелененные участки, входит в государственный каталог и является безопасным для собак и птиц, гулять можно. Обрабатывают те места, где бывает большое количество людей - парки, скверы, - заявил специалист администрации. 

Также специалисты рассказали, что через 20 дней после обработки проводится проверка: по озелененному участку проводят белым полотном и смотрят, остались ли там клещи. Вторая проверка также производится через 20 дней. 

За обработку участков каждый из подрядчиков получит по 50 тысяч рублей. 

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Благоустройство

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