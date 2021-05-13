Операция анти-клещ: в Сыктывкаре начали истреблять опасных членистоногих13 мая 2021
Фото: Виктор Конюхов/ Специалист готовит замес воды и пестицида
Пестицид абсолютно безопасен
В Сыктывкаре каждый год специалисты обрабатывают озелененные территории для того, чтобы убить опасных насекомых - клещей. Журналист портала PG11.ru побывал на обработке Кировского парка.
Устройства для распыления пестицида
В 2021 году акарицидная обработка (влажная дезинсекция) проводится двумя организациями.
МКП «Жилкомсервис» обрабатывает следующие территории:
- Мичуринский парк;
- Кировский парк;
- городской сквер у Стефановской площади;
- «Аллея героев» около мемориального комплекса «Вечный огонь»;
- городской сквер у драмтеатра имени Виктора Савина;
- сквер «Детский мир»;
- сквер в поселке Максаковка.
- зеленый массив в районе мемориала «Памяти павших будьте достойны» в местечке Лесозавод.
- сквер в микрорайоне Строитель.
ИП Мишуров П.В. обрабатывает следующие территории:
- зеленый массив за гостиницей «Сыктывкар»;
- объект «Сундук Суханова»;
- сквер в районе здания №4 по улице Куратова;
- сквер в районе памятника Димирову;
- сквер в районе мемориального камня пострадавшим в Чернобыльских и других ядерных катастрофах;
- Покровский бульвар;
- зеленый массив в районе улицы Корабельная, дом №34;
- сквер по улице Кросноборская в поселке Максаковке;
- центральное кладбище ( в квартале улиц Морозова-Димитрова-Станционная).
Общая площадь озелененной территории, которая попадает под обработку - 19,4 гектара.
- Пестицид, которым обрабатывают озелененные участки, входит в государственный каталог и является безопасным для собак и птиц, гулять можно. Обрабатывают те места, где бывает большое количество людей - парки, скверы, - заявил специалист администрации.
Также специалисты рассказали, что через 20 дней после обработки проводится проверка: по озелененному участку проводят белым полотном и смотрят, остались ли там клещи. Вторая проверка также производится через 20 дней.
За обработку участков каждый из подрядчиков получит по 50 тысяч рублей.
Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
13 мая 2021, 11:25
Комментарии 0