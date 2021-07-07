«Он захлебывался в крови»: в Сыктывкаре прямо на дороге умирал кот, которого сбила машина

6 июля в Сыктывкаре посреди проезжей части медленно умирал кот. Об этом сообщается в паблике «Черный список Сыктывкара».

Сыктывкарцы рассказывают, что в 21.45 напротив школы №12 они нашли кота, который лежал на дороге.

- Сначала показалось, что он уже был мертвый. Но позже мы поняли, что они живой. Он умирал, хрипел, захлебывался в крови, - сообщили очевидцы.

Отмечается, что на бедное животное никто не обращал внимания. Очевидцы рассказали, что животное скорее всего домашнее: у кота ухоженная шкурка и выглядел он хорошо.