«Он захлебывался в крови»: в Сыктывкаре прямо на дороге умирал кот, которого сбила машина

«Он захлебывался в крови»: в Сыктывкаре прямо на дороге умирал кот, которого сбила машина07 июля 2021
Фото: «Черный список Сыктывкара»
Люди просто проходили мимо
6 июля в Сыктывкаре посреди проезжей части медленно умирал кот. Об этом сообщается в паблике «Черный список Сыктывкара».
Сыктывкарцы рассказывают, что в 21.45 напротив школы №12 они нашли кота, который лежал на дороге.
- Сначала показалось, что он уже был мертвый. Но позже мы поняли, что они живой. Он умирал, хрипел, захлебывался в крови, - сообщили очевидцы.
Отмечается, что на бедное животное никто не обращал внимания. Очевидцы рассказали, что животное скорее всего домашнее: у кота ухоженная шкурка и выглядел он хорошо.
- Что меня поразило: мы не смогли найти ни одной круглосуточной «ветеринкарки» и никто ничем не смог помочь. Так что, если вашему коту станет плохо ночью, он может не дожить до утра, - заключила сыктывкарка.
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07 июля 2021, 17:00
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