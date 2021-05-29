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Нельзя верить: названы 5 знаков Зодиака, которые чаще всех лгут

Нельзя верить: названы 5 знаков Зодиака, которые чаще всех лгут

29 мая 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Нельзя верить: названы 5 знаков Зодиака, которые чаще всех лгут Фото с сайта pixabay.com
У каждого на это свои причины

Астрологи утверждают, что представители пяти знаков Зодиака иногда просто не могут справиться с собой и лгут чаще других. У них это хорошо получается, ложь иногда становится практически неотличимой от правды. Но вот причины лгать у каждого свои, пишет «Клубер».

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионы считаются самыми известными лжецами среди всех знаков зодиака. Они всегда что-то планируют и плетут интриги. У представителей этого знака столько скрытых мотивов, что довериться им будет огромной ошибкой для каждого. Скорпионы говорят одно, а думают совершенно другое. Также они довольно расчетливые, и у них хорошо получается обманывать других.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецы никому не открывают настоящих себя. Они подстраиваются под место, в котором находятся и под людей, с которыми общаются. В представителях этого знака будто уживаются сразу несколько личностей. Вам придется самим выяснять, какой же Близнец на самом деле, только узнавая его лично все лучше и лучше.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбы лгут, в первую очередь, не другим, а себе. Они настоящие мечтатели  и закрывают глаза на то, что им не нравится. Рыбы могут придумать что-либо на пустом месте. Они любят раздувать из мухи слона, а также излишне все драматизировать.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весы – серийные лжецы, поскольку они предельно очаровательны и любят манипулировать окружающими. Они необязательно поступают так, чтобы навредить другим. Просто у них хорошо получается использовать свое очарование и дружелюбие, чтобы заставить других им доверять. Получив доверие окружающих, они могут запросто начать ими манипулировать ради своей собственной выгоды.

Рак (21 июня – 22 июля)

У представителей этого знака золотое сердце. Они очень нежные и любящие создания. Тем не менее, они также невероятно чувствительны к боли и именно поэтому они часто лгут. Раки используют ложь как своего рода защиту от тех, кто хочет им навредить. Они будут врать только для того, чтобы никто не смог причинить им боль. Если Рака все таки обидеть, он будет чувствовать такую сильную боль, которую другие просто бы не вынесли.

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