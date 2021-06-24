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На трассе в Коми заметили скромного мишку (видео)

На трассе в Коми заметили скромного мишку (видео)

24 июня 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
На трассе в Коми заметили скромного мишку (видео) Скриншот из видео / Черный список Сыктывкара | Коми
Зверь мило выглядывал из зарослей и осторожно рассматривал встречных

На днях в районе трассы Сыктывкар - Ухта заметили лесного жителя. В объектив попал ведведь, который застенчиво выглядывал из травы на обочине дороги. Мишку на видео можно очень хорошо рассмотреть. Какое-то время он смотрит на люддей в машине, а затем идет дальше, по своим медвежьим делам.

А если вам мало одного ролика с опасным, но таким милым зверем из лесов нашей республики, можете взглянуть на малышку Пужу. Косолапая девочка родом из Коми стала сиротой и оказалась в центре реабилитации медвежат, где она подрастает и лакомитс яблоками. Видео ЗДЕСЬ.

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