На днях в районе трассы Сыктывкар - Ухта заметили лесного жителя. В объектив попал ведведь, который застенчиво выглядывал из травы на обочине дороги. Мишку на видео можно очень хорошо рассмотреть. Какое-то время он смотрит на люддей в машине, а затем идет дальше, по своим медвежьим делам.

А если вам мало одного ролика с опасным, но таким милым зверем из лесов нашей республики, можете взглянуть на малышку Пужу. Косолапая девочка родом из Коми стала сиротой и оказалась в центре реабилитации медвежат, где она подрастает и лакомитс яблоками. Видео ЗДЕСЬ.

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