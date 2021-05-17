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На сыктывкарца с коляской упало дерево

На сыктывкарца с коляской упало дерево

17 мая 2021 Евгения Сычева Возрастное ограничение: 6+
На сыктывкарца с коляской упало дерево Фото очевидца для PG11.ru / На сыктывкарца с коляской упало дерево
Мужчина едва успел спасти детей от опасности

Сыктывкарец обратился в «Про Город» с просьбой предать огласке ужасное отношение к безопасности горожан. Мужчина недоволен качеством дорог, а сегодня на него и его детей и вовсе рухнуло дерево.

Как сообщал горожанин, все произошло на улице Морозова, во дворах от дома №132 до дома №150:

– Я уже не в первый раз пишу о состоянии дорог в дворах домов. Уже и к официальным лицам обращался, все бестолку. За этим участком никто не следит или не хочет следить. Мне каждый день приходится с коляской для двойни перебираться через ямы и кочки. И все это, само собой, представляет угрозу не только мне, но и моим детям.

А 17 мая на мужчину рухнуло дерево, когда он гулял с коляской:

– Просто иду и оно падает от ветра прямо на нас. Еле успел откатить коляску, но самому по голове прилетело и в качестве бонуса отхлестало ветками. И шел я именно в этом месте, избегая ямы и автомобилей. Будь я один, получил бы деревом по голове, отряхнулся и пошел бы дальше спокойно, но пишу эту новость именно из-за того, что боюсь за жизнь своих детей. Прошу администрацию хоть как-нибудь обезопасить этот участок дороги.

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Дети ЖКХ Здоровье

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