На агрегаторов такси возложат ответственность за безопасность пассажиров

На агрегаторов такси возложат ответственность за безопасность пассажиров23 сентября 2021
Фото из архива PG11.ru
Закон об этом уже почти готов
Повысить прозрачность рынка перевозок и убрать с него нелегалов призван новый закон о такси, проект которого находится в высокой степени готовности. Об этом со ссылкой на Совет Федерации пишет «Парламентская газета».
Проект правительственного Закона «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси» находится в высокой степени готовности, сообщила сенатор Ирина Рукавишникова.
- Документ может стать, без преувеличения, полноценным кодексом таксомоторных перевозок, — сказала она. — В нём должны быть закреплены основные термины, права и обязанности, мера ответственности участников перевозок.
Сенатор рассказала, что регионы планируется наделить новыми полномочиями и контрольными функциями в сфере перевозок. В частности, в региональных реестрах должна будет отражаться вся информация о легальных участниках перевозок. Это существенно повысит прозрачность рынка и безопасность поездок, считает Рукавишникова. Цифровой вид реестра сделает его доступным с любого электронного устройства.
Отдельная статья готовящегося документа устанавливает солидарную ответственность служб заказа и водителей за вред жизни, здоровью, имуществу пассажира, причинённый при перевозке легковым такси, отметила сенатор. Сейчас за это отвечает перевозчик, то есть таксопарк, и только в том случае, если таксист имеет разрешение на работу. Агрегатор оказывает лишь информационные услуги по поиску и передаче заказа.
Сейчас отсутствуют чётко установленные нормы и требования к обеспечению безопасности пассажиров и качеству обслуживания в такси, считает зампредседателя Комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев. По мнению сенатора, необходимо в самое ближайшее время принять закон о такси, в котором определены основные участники рынка и прописаны их права и обязанности.
- Это будет способствовать не только наведению порядка на рынке таксомоторных услуг, но и создаст условия для возникновения новых агрегаторов, что приведет к конкуренции и даже к снижению стоимости услуг, — отметил Валерий Васильев. Кроме того, отдельные нюансы взаимоотношений на этом рынке могли бы регулироваться в рамках регионального законодательства, добавил сенатор.
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23 сентября 2021, 11:57
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