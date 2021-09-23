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На агрегаторов такси возложат ответственность за безопасность пассажиров

На агрегаторов такси возложат ответственность за безопасность пассажиров

23 сентября 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
На агрегаторов такси возложат ответственность за безопасность пассажиров Фото из архива PG11.ru
Закон об этом уже почти готов

Повысить прозрачность рынка перевозок и убрать с него нелегалов призван новый закон о такси, проект которого находится в высокой степени готовности. Об этом со ссылкой на Совет Федерации пишет «Парламентская газета». 

Проект правительственного Закона «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси» находится в высокой степени готовности, сообщила сенатор Ирина Рукавишникова.

- Документ может стать, без преувеличения, полноценным кодексом таксомоторных перевозок, — сказала она. — В нём должны быть закреплены основные термины, права и обязанности, мера ответственности участников перевозок.

Сенатор рассказала, что регионы планируется наделить новыми полномочиями и контрольными функциями в сфере перевозок. В частности, в региональных реестрах должна будет отражаться вся информация о легальных участниках перевозок. Это существенно повысит прозрачность рынка и безопасность поездок, считает Рукавишникова. Цифровой вид реестра сделает его доступным с любого электронного устройства.

Отдельная статья готовящегося документа устанавливает солидарную ответственность служб заказа и водителей за вред жизни, здоровью, имуществу пассажира, причинённый при перевозке легковым такси, отметила сенатор. Сейчас за это отвечает перевозчик, то есть таксопарк, и только в том случае, если таксист имеет разрешение на работу. Агрегатор оказывает лишь информационные услуги по поиску и передаче заказа.

Сейчас отсутствуют чётко установленные нормы и требования к обеспечению безопасности пассажиров и качеству обслуживания в такси, считает зампредседателя Комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев. По мнению сенатора, необходимо в самое ближайшее время принять закон о такси, в котором определены основные участники рынка и прописаны их права и обязанности.

- Это будет способствовать не только наведению порядка на рынке таксомоторных услуг, но и создаст условия для возникновения новых агрегаторов, что приведет к конкуренции  и даже к снижению стоимости услуг, — отметил Валерий Васильев. Кроме того, отдельные нюансы взаимоотношений на этом рынке могли бы регулироваться в рамках регионального законодательства, добавил сенатор.

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Общественный транспорт

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