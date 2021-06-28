Минимальное оборудование и полчаса в день: сыктывкарский тренер назвал эффективные домашние упражнения

Первый месяц лета уже позади, однако ряды желающих сбросить лишние килограммы продолжают увеличиваться. Кто-то хочет блеснуть подтянутыми формами до наступления осени, а кто-то просто взял курс на здоровый образ жизни.

Как тренироваться дома, чтобы достичь результата? Какие упражнения делать? И какие опасности поджидают вас на пути к фигуре мечты? Ответы на эти вопросы порталу PG11.ru дал тренер Сергей Малиновский.

«Тренировки - они и есть тренировки. Что тут сложного? Потей, и результат будет», - считают многие. Однако на деле все оказалось чуть сложнее.

- Для начала, важно понимать, что есть два типа тренировок - аэробные и анаэробные. Или, если говорить простым языком, кардио и силовые. Многие специалисты будут «топить» за аэробику. Я же считаю, что подход всегда должен быть комплексным. Принципиально важно, чтобы человек уделял внимание обеим сторонам физического развития. Это и ускорит процесс, и даст приятный бонус в виде упругих форм, - сразу же отметил Сергей.

Как оказалось, в каждом направлении есть свои тонкости и правила.

- Если мы говорим о кардиотренировках, то тут важно следить за пульсом. Нужно держать его в районе от 118-142 уд\м в течение 40-80 минут. Это максимально подходящая зона для липолиза, то есть распада жировой клетчатки. Вот вам и прекрасная кардиотренировка, - пояснил тренер.

А вот с анаэробными, то есть силовыми нагрузками, все оказалось немного сложнее.

- Для домашних тренировок достаточно минимальное оборудование и 20-30 минут в день. Вы можете использовать комплекс упражнений, который представлен ниже. Однако я бы все равно советовал перед началом тренировок проконсультироваться со специалистом, чтобы избежать травм, - подчеркнул Сергей.

- Также очень важно рассчитать нагрузку и количество тренировок в неделю. Если вы новичок в мире спорта, то 2 силовых и 1 кардиотренировки в неделю будет достаточно. Если занимаетесь или занимались уже продолжительное время (1-2 года) - 3 силовых и 1 кардио в неделю. Если же вы более, чем подготовленный человек, но имеете цель уменьшить жировую прослойку, 3 силовых и 2 кардио - ваш выбор, - рассказал эксперт.

Тренер напомнил, что похудение зависит не только от тренировок. По словам Сергея, 60% успеха - это питание. 10% - генетический фактор, 10% - ментальное здоровье. И лишь 20% зависит от тренировок.