Минимальное оборудование и полчаса в день: сыктывкарский тренер назвал эффективные домашние упражнения

Минимальное оборудование и полчаса в день: сыктывкарский тренер назвал эффективные домашние упражнения28 июня 2021
Фото из архива Сергея Малиновского
По словам специалиста, чтобы добиться результата, помимо тренировок важно соблюдать еще ряд правил
Первый месяц лета уже позади, однако ряды желающих сбросить лишние килограммы продолжают увеличиваться. Кто-то хочет блеснуть подтянутыми формами до наступления осени, а кто-то просто взял курс на здоровый образ жизни.
Как тренироваться дома, чтобы достичь результата? Какие упражнения делать? И какие опасности поджидают вас на пути к фигуре мечты? Ответы на эти вопросы порталу PG11.ru дал тренер Сергей Малиновский.
«Тренировки - они и есть тренировки. Что тут сложного? Потей, и результат будет», - считают многие. Однако на деле все оказалось чуть сложнее.
- Для начала, важно понимать, что есть два типа тренировок - аэробные и анаэробные. Или, если говорить простым языком, кардио и силовые. Многие специалисты будут «топить» за аэробику. Я же считаю, что подход всегда должен быть комплексным. Принципиально важно, чтобы человек уделял внимание обеим сторонам физического развития. Это и ускорит процесс, и даст приятный бонус в виде упругих форм, - сразу же отметил Сергей.
Как оказалось, в каждом направлении есть свои тонкости и правила.
- Если мы говорим о кардиотренировках, то тут важно следить за пульсом. Нужно держать его в районе от 118-142 уд\м в течение 40-80 минут. Это максимально подходящая зона для липолиза, то есть распада жировой клетчатки. Вот вам и прекрасная кардиотренировка, - пояснил тренер.
А вот с анаэробными, то есть силовыми нагрузками, все оказалось немного сложнее.
- Для домашних тренировок достаточно минимальное оборудование и 20-30 минут в день. Вы можете использовать комплекс упражнений, который представлен ниже. Однако я бы все равно советовал перед началом тренировок проконсультироваться со специалистом, чтобы избежать травм, - подчеркнул Сергей.
- Также очень важно рассчитать нагрузку и количество тренировок в неделю. Если вы новичок в мире спорта, то 2 силовых и 1 кардиотренировки в неделю будет достаточно. Если занимаетесь или занимались уже продолжительное время (1-2 года) - 3 силовых и 1 кардио в неделю. Если же вы более, чем подготовленный человек, но имеете цель уменьшить жировую прослойку, 3 силовых и 2 кардио - ваш выбор, - рассказал эксперт.
Тренер напомнил, что похудение зависит не только от тренировок. По словам Сергея, 60% успеха - это питание. 10% - генетический фактор, 10% - ментальное здоровье. И лишь 20% зависит от тренировок.
- Так что мало корректно питаться и тренироваться… Нужно быть еще и эмоционально стабильным. С этим тоже можно работать. А вообще, один мой наставник как-то сказал: «Лучше делать правильно или не делать вообще»! Поэтому старайтесь не заниматься самодеятельностью. Если насморк вы можете вылечить сами, то пневмонию - уже только под присмотром врача. Так и тут. 1-2 кг скинуть можно и за неделю, а если цель больше 7-10% от веса тела - доверьтесь тому, кто в этом «врач», - подвел итог наш эксперт.
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