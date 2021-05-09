Мэр Сыктывкара поздравила ветеранов с оркестром

В этом году в День Победы не удалось собрать ветеранов Сыктывкара на главной площади столицы Коми, чтобы поблагодарить их за мирное небо. Но несмотря на ограничения из-за коронавируса руководство города нашло выход.

Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова посетила ветеранов и поздравила их. Приятным сюрпризом стали не только теплые слова и памятные подарки, но и самый настоящий оркестр, который играл песни военных лет.

Ветераны встретились с мэром и соседями прямо у своих домов. На видео самое первое поздравление, на нем запечатлен Николай Афанасьевич и Юрий Михайлович, который, к сожалению, не смог выйти во двор, но посмотрел на оркестр и принял поздравления из окна.

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А в вышем дворе звучал оркестр для ветеранов Великой Отечественной войны? Расскажите в комментариях!