Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Онлайн-газета Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+ Публичная оферта
Благотворительность Конкурсы Лунный посевной календарь 2021 Куда пойти учиться? Мамам на заметку
Главная
Новости
Мэр Сыктывкара поздравила ветеранов с оркестром

Мэр Сыктывкара поздравила ветеранов с оркестром

09 мая 2021 Евгения Сычева Возрастное ограничение: 0+
Мэр Сыктывкара поздравила ветеранов с оркестром PG11.ru / Мэр Сыктывкара поздравила ветеранов с оркестром
К благодарности руководителя города присоединялись жители дворов

В этом году в День Победы не удалось собрать ветеранов Сыктывкара на главной площади столицы Коми, чтобы поблагодарить их за мирное небо. Но несмотря на ограничения из-за коронавируса руководство города нашло выход. 

Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова посетила ветеранов и поздравила их. Приятным сюрпризом стали не только теплые слова и памятные подарки, но и самый настоящий оркестр, который играл песни военных лет.

Ветераны встретились с мэром и соседями прямо у своих домов. На видео самое первое поздравление, на нем запечатлен Николай Афанасьевич и Юрий Михайлович, который, к сожалению, не смог выйти во двор, но посмотрел на оркестр и принял поздравления из окна.

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram 

А в вышем дворе звучал оркестр для ветеранов Великой Отечественной войны? Расскажите в комментариях!

КОММЕНТИРОВАТЬ
Видео День Победы

Читайте также: Глава Коми возложил цветы к Вечному огню

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Сыктывкарцы просят провести прокурорскую проверку после жестокого убийства собаки Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Владимир Уйба лично поздравил ветеранов с Днем Победы Читать
сегодня
Специалист по IT и заведующий гаражом: 5 актуальных вакансий на рынке труда Сыктывкара Читать
06 мая
Нуклеус и клюшка с автографами звезд: топ 5 необычных вещей, которые продают сыктывкарцы Читать
Посмотреть все

Новости России и мира

сегодня
В России предложили сократить рабочую неделю для женщин с детьми
27 апреля
Турцию полностью закрывают до особого разрешения
24 апреля
В России предложили временно освободить граждан от налогов и ЖКХ
24 апреля
Президент объявил нерабочие дни. Юрист объяснил, чем они отличаются от выходных
19 апреля
В МВД объяснили, в чем отличие электронного паспорта от обычного
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте ПДФ-версия газеты Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru