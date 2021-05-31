Кривое ухо или много медведей: что означают названия населенных пунктов в Коми? Тест на 10 вопросов

Совсем скоро наша республика отметит столетний юбилей! В честь этого события мы приготовили познавательный тест. Как вы знаете, большинство коми названий что-то значат. Проверьте свою эрудицию! Не печальтесь, если не знаете правильного ответа: мы тоже не про всё были в курсе. Ответив на вопросы, в самом конце теста вы увидите правильные ответы (кнопка ответы) с комментарием и узнаете, что как называется и почему. Поехали!

Внимание! Если платформа выдает ошибку "Превышение лимита", пройти тест можно по прямой ссылке - https://onlinetestpad.com/so2uzhvvaz3ay