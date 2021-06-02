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Красиво жить не запретишь: 5 самых дорогих домов, которые сдаются в аренду в Сыктывкаре

Красиво жить не запретишь: 5 самых дорогих домов, которые сдаются в аренду в Сыктывкаре

02 июня 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Красиво жить не запретишь: 5 самых дорогих домов, которые сдаются в аренду в Сыктывкаре Фото с сайта avito.ru
Собрали подборку на основе объявлений

Иногда так хочется выбраться с друзьями за город. Пожарить шашлык, весело провести время. Летом такой досуг особенно радует. Но что делать, если дачного участка ни у кого из вашей компании нет? Сегодня портал PG11.ru собрал самые дорогие варианты посуточной аренды частных домов. Рассказываем, что доступно сыктывкарцам.

Коттедж 180 м², от 16 тысяч рублей в сутки

Дом находится в местечке Емваль. На участке в 5 соток есть трехэтажный дом, русская баня и беседка. Также имеется парковочное место, куда могут поместиться сразу семь автомобилей. Территория огорожена и охраняется.

Коттедж 250 м², от 15 тысяч рублей в сутки

В объявлении уточняется, что дом сдается только лицам от 23 лет. Гости могут приготовить шашлык в камине, насладиться финской сауной, бассейном и джакузи. В доме есть банкетный зал, игровая комната, две спальные комнаты с кроватями и караоке.

Коттедж 250 м², от 15 тысяч рублей в сутки

Дом находится в 5 километрах от города. Тут принимают гостей старше 25 лет. На двух этажах размещены три спальни, кухня, холодильник, плита с духовкой и микроволновка. Также имеется TV и Wi-Fi.

Коттедж 300 м², от 11 тысяч рублей в сутки

В доме могут разместиться до 35 человек. Внутри есть бильярд, караоке. Также вы можете отправиться в баню или сделать шашлык. А вот курить внутри дома запрещено. Лица младше 25 лет забронировать дом не смогут.

Дом 48 м², от 10 тысяч рублей в сутки

Дом находится в пяти минутах езды от города. Внутри -  кальян, Wi-Fi, телевизор смарт, мангальная зона, качели, беседка, телевизор. Спальных мест нет. Благодаря теплым полам тратить время на отопление помещения не нужно.

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