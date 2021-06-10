Из-за прорыва канализации в центре Сыктывкара затопило улицу

В центре Сыктывкара затопило улицу из-за протечки в сетях водоснабжения. Об этом порталу PG11.ru сообщили очевидцы.

Как рассказали очевидцы, улицу Куратова начало затапливать. По дорогам ручьем льется вода.

Как сообщает «БНК», на месте работает аварийная бригада. Без холодной воды временно остались два многоквартирных дома по улице Первомайской №115 и №119. Жителям, которые попали под отключение, будет осуществлён подвоз воды.

Мэрия сообщает, что проезжую часть перекроют. Возобновить движение транспорта планируют к утру.

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