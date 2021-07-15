К 100-летию Коми продолжаем рассказывать интересные факты о нашей республике и показывать ее с неизвестной стороны. Несметные сокровища, которые до сих пор не смогли отыскать, удивительные клады, которые нашли в Коми, ядерные взрывы и угон самолета - сколько всего еще тайн и загадок таит в себе Коми Республика? Сегодня речь пойдет об аномальных зонах, которые у нас, как оказалось, не просто есть, а их поразительно много.

Фото komanda-k.ru

Сначала разберемся, что такое аномальная зона.

Аномальная зона — область, где регулярно на протяжении длительного времени долгое время наблюдаются явления, не согласующиеся с официальной наукой или нехарактерные для данной местности. Традиционно принято делить аномальные зоны на места силы (характеризуются наличием в них большого количества положительной энергетики) и гиблые места (проклятое место, чёртово место — места с отрицательной энергетикой).



Геопатогенная зона - местности, негативно воздействующие на любые организмы: человека, животных, растения. Причинами могут быть излучение, образующееся в местах пересечения подземных водных потоков и геологических разломов.

Итак, поехали!

Необъяснимо, но факт: Корткеросский район Коми в топе по количеству странных мест и необъяснимых событий. С него и начнем.

Подтыбокская аномалия

В земной толще из-за колебаний пород появляются электромагнитные импульсы, и в местах разломов земной коры они выходят на поверхность. Эти места ученые называют геоактивными или геопатогенными. В подобных зонах лучше не жить и не прокладывать дороги. И именно в таких местах обычно и происходят загадочные явления.

Одна из таких геоактивных зон находится между поселком Подтыбок и селом Подъельск Корткеросского района. Между этими населенными пунктами расположена гигантская старица – прежнее русло Вычегды.

На Вычегде неподалеку от Подтыбка. Фото Елены Мироновой

Вычегда образовалась примерно 15 тысяч лет назад. Раньше она протекала в 3-4 километрах севернее, то есть на территории нынешнего поселка Подтыбок. Река, меняя русло, постепенно перемещалась к югу, оставив после себя озера Подты и Подъельское и огромные площади песков. Прежнее русло и называют сейчас озером Подты, хотя нужно считать заливом-полоем.

Озеро Подты. Фото lovlu.ru

По рассказам, в этом месте садятся аккумуляторы, при длительном нахождении здесь ухудшается самочувствие. По словам местного жителя, он не раз видел в этих местах непонятное свечение в лесу. Еще один житель села Сторожевск наблюдал в течение длительного времени в лесу светящийся летающий объект, который по его словам, явно совершал разумные действия.

Когда глохнут машины, перестает работать электроника - это материальные свидетельства говорят о том, что, скорее всего, в этом месте присутствует геоактивная зона с мощным геомагнитным излучением.

«Языческая роща»

В четырех километрах от села Корткерос, на левой стороне речки Кортвис, есть загадочное и таинственное место - «Причудливая» или «Языческая роща». Местность мрачная, птицы там не поют, одни лишь вороны угрюмо каркают на на деревьях. В роще очень много изогнутых и причудливо скрученных деревьев.

Фото из Языческой рощи. vk.com

Некоторые деревья переплетаются кронами в одно целое, от одного корня растет сразу две кроны или даже три. На многих деревьях есть наросты или «ведьмины метла», в обычном лесу они редко встречаются, а там буквально повсюду.

Фото из Языческой рощи. vk.com

У некоторых деревьев есть названия, соответствующие их внешнему виду: дерево-русалка, дерево-кресло Кӧрт айки (железного человека, героя местной легенды), дерево медвежья лапа. Говорят, нужно дотянуться до отпечатка лапы рукой и загадать желание. Но не каждому это под силу, ведь находится оно достаточно высоко, около 2,5 метров от земли.

Фото из Языческой рощи. vk.com

А еще, говорят, там находятся чьи-то захоронения. По одной версии, это могилы вогулов - древних манси, по другим – это ямы народа чудь. Археологам они оказались не интересны, зато после того, как про рощу вышли статьи, «черные копатели» разрыли несколько таких ям. Но, видимо, ничего ценного не нашли, и раскопки на этом закончились.

Роща известна не только своими удивительными деревьями, но и тем, что там очень легко заблудиться даже бывалым. Как рассказывают люди, идешь в одно место рощи, а выходишь совсем в другом. В этом месте перестают работать телефоны, часы и другая техника.

Фото из Языческой рощи. vk.com

Местные любители уфологии несколько лет подряд проводят там биолокационные исследования при помощи биорамок. Так выявили несколько аномалий: в местах, где росли скрюченные деревья и были ямы, рамки вращались. При сканировании периметра леса, примерно через каждые 15 метров рамки делали полный оборот.

Керосская аномалия

Южнее села Керос, есть местность, где, как утверждают местные охотники, перестает слушаться компас и просто вращается как заведенный.

Корт яг (в переводе с коми - железный лес)

Этот лес находится в двух километрах от села Корткерос. С виду обычный сосновый бор, в конце бора - живописное озеро Кия ты. На берегу озера в каменном веке была стоянка древнего человека. Этот лес тоже считается блудным: в нем хоть и слышны звуки от машин, но люди часто блуждают в этом лесу.

Старые люди говорили, что родители не разрешали им ходить в этот лес, потому что он «гиблый» и что туда с неба упал камень. Возможно, в этот лес действительно когда-то давно упал метеорит. Но пока его не нашли.

Круги в Додзе

В селе Додзь Корткеросского района есть необычные круги. Они расположены с левой и правой стороны старой Додзьской дороги. По виду это ровные круги: с левой стороны болота Козьнюр два круга около трех метров в диаметре, углубления в земле. С правой стороны - по полтора метра, с такими же углублениями.

Додзь. Фото youtube.com

Сейчас круги уже практически не заметны. Впервые их обнаружили в 1998 году грибники. Недалеко от этих кругов есть круглое озеро с ровным валом, возможно метеоритного происхождения. Железный лес - Корт яг - находится правее примерно на километр за рекой Кия ю со стороны Корткероса.

Лёк шор (плохой ручей)

Еще одно мистическое место - лесная речка неподалеку от поселка Веселовка Корткеросского района. Местные охотники это место называют блудным, потому что с первого раза ее пройти невозможно. Возможно, это тоже геопатогенная зона.

Городище Новик

Еще одно интересное место находится в нижнем течении реки Новик, неподалеку от одноименной деревни Корткеросского района. Место - прямоугольный возвышенный участок берега двадцать на пятьдесят метров, в далеком прошлом стоянка древнего человека. Место очень глухое, лес дремучий, много завалов из давно упавших деревьев. Над этим местом охотники и рыбаки неоднократно видели непонятное свечение.

Археолог из отряда, который в свое время в этом месте делал раскопки в поисках стоянки следов пребывания средневековых людей, рассказал о том, что перед тем, как уйти в лагерь из городища, он сделал несколько кадров для отчета. В это время было солнечно и как-то неестественно тихо. В Сыктывкаре, про­явив пленки и отпечатав сним­ки, на одном из них заметили три парящих белых шара правильной формы на фоне деревьев и белые полосы. При съемке ничего подобного не было видно. Треска, как при разряде шаровой молнии, тоже не слышали. Технологический брак пленки специалисты исклю­чили.

Тот самый снимок с шарами. Фото mneploho.net

Что это могло быть? Горо­дище Новик расположено в зоне геологического разлома. В таких геопатогенных местах, как пишут некоторые исследо­ватели, на фотографиях в форме шаров иногда проявляется «холодная плазма». Происхождение и природа этих загадочных шаров остаются пока дискуссионны­ми.

«Холодная плазма» - особая среда, с помощью которой как по проводнику поднимаются на поверхность волновые колебания из недр Земли. Эти колебания очень активны, обладают характерным ритмом и могут навязывать свой ритм всему, что попадает в зону их влияния. В грунте это приводит к трещинам пород, заполнению их водой, в растениях – к изменениям клеток роста, у людей – к нарушениям клеточного питания и протекания физиологических процессов организма. Все живые здоровые клетки имеют свое биоизлучение с определенным ритмом колебаний. Попадая под влияние «других» колебаний, клетки постепенно заболевают.

Пока мы готовили этот материал, выяснилось, что в Ульяновском монастыре Усть-Куломского района совершенно случайно на фото попали такие же шары. Эти пятна можно принять за падающий снег, но, как рассказали очевидцы, они очень удивились, когда увидели снимки, ведь снег тогда не шел и было ясно.

Фото из архива Дмитрия Паскара.

Чудь кар

Этот участок возможной геопатогенной зоны находится между деревней Лабор и деревней Наволок с левой стороны озера Лева-ты в Корткеросском районе. Рыбаки, во время половодья, проплывая возле этого места, неоднократно видели свечение в виде синих огней, которые поднимались в небо. Ранее через Чудь кар проходила дорога. Когда лошади подходили к горе, они останавливались и не хотели идти дальше. Приходилось их распрягать и вести пешком в обход. Потом эту дорогу перенесли.

Кар мыльк

Это место находится на берегу Нившеры, недалеко от села Богородск в Корткеросском районе. Раньше там тоже была стоянка древнего человека, и весной, когда река размывает берег, рыбаки и местные жители находили там кремневые наконечники стрел. В Вологодских губернских ведомостях про это место писали необычный факт: если сильно ударить там по земле, то можно услышать гул. Местные жители неоднократно проделывали этот эксперимент и действительно слышался отдаленный гул. Этот гул можно объяснить карстовыми пустотам. Видимо, поверхностные и подземные воды там растворяют горные породы, за счет этого возникают пустоты, которые со временем могут превратиться в провалы.

Белый берег

Это место находится на реке Локчим около 30 км от его устья. Это самое глубокое место на реке с сильным водоворотом. Однажды группа туристов решила остановиться там на ночлег. Когда все разошлись по палаткам, собака вдруг заскулила, забралась в палатку и выходить оттуда отказывалась. Руководитель группы опасаясь, что это может быть медведь, бросил в кусты взрывпакет, чтобы отпугнуть зверя. Через некоторое время собака снова стала скулить, все чувствовали тревогу и не спали до утра, чувствовался какой-то дискомфорт. Утром, когда рассвело, обошли вокруг лагеря, но никаких следов не обнаружили. Возможно, в этом месте находится сильная геопатогенная зона, а еще есть мнение, что водоворот может создавать сильное электромагнитное излучение, которое повлияло на психику собаки и людей.

На Локчиме. Фото Светланы Гулиной

В верховьях Локчима есть место, где соединяются две реки Бадью и Седью. По мнению охотников, это место считается блудным. Там неоднократно блуждали люди и бесследно пропало несколько человек.

На Вишере крысы не живут

Еще одно загадочное место находится на берегах Вишеры и её притока Нившеры. Речь идёт о необычном поведении крыс, которое называют «вишерским феноменом». Причём распространяется он сразу на несколько окрестных сёл и деревень: Богородск, Троицк, Большелуг, Выльыб, Зулэб, Сюзяыб, Пасвомын, Нившера.

Нившера. Фото Софьи Мельниковой

Все населенные пункты входят в своеобразную «запретную зону» для крыс. Там этих грызунов никогда не было ни в амбарах, ни на скотных дворах, а специально завезенные умирают, что очень удивительно, потому что крыса — одно из самых живучих существ на земле. Эти грызуны есть практически везде, где живут люди. Кроме Вишеры.

Нившера. Фото Софьи Мельниковой

Как рассказывают старожилы, те, кто плавал по Вишере на баржах, толкаемых катерами, утверждают, что когда до Богородска остаётся километров 12-15, грызуны, которые не успели сбежать до приближения к аномальной зоне, выпрыгивают прямо на ходу и тут же умирают.

Причиной аномалий в Корткеросском районе может быть геологический разлом. А еще здесь много залежей железной руды: как говорят, руда тут очень плохого качества, поэтому добычи там нет, только аномалии.

О других аномальных зонах мы расскажем во второй части статьи.