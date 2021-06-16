Кроме бескрайней тайги и залежей полезных ископаемых в нашей республике есть и неизвестные богатства. Несмотря на то, что Коми не находилась на пересечении торговых путей и не была местом крупных сражений, клады здесь все-таки имеются. Сегодня расскажем вам о легендарных невероятных сокровищах, спрятанных в коми земле.

Как пишет komanda-k.ru, в Коми есть как минимум 10 мест, где могут быть спрятаны клады.



Фото komanda-k.ru

1. Клад чуди

Практически в каждом коми селе есть легенда о том, что некогда здесь жил народ, который называли «чудью» или «чудью белоглазой». Говорят, они ездили на «петухах-лошадях», а застрелить их можно было только «пулей с хлебом». Считается, что чудь оставила после себя много кладов.

По фольклорной легенде, когда чуди не поддались новой вере, некоторые из них в знак протеста закопали себя вместе с вещами и хозяйством в землю. Эти ямы видны и сейчас, там позже находили много красивых чашек из-под масла, небольшие блюдечки. Когда они убегали, взяли с собой большой ящик, полный золота. Но унести не смогли и закопали его в девяти-десяти километрах от Чернутьево.

Картина Николая Рериха «Чудь подземная»

Говорят, некоторым искателям сокровищ все же удалось постичь тайну чуди, но стоило им это очень дорого. Некоторые кладоискатели, повстречав чуди в подземельях, становились помешанными на всю оставшуюся жизнь. А когда находили в могилах заживо погребенных, мертвецы, охраняя свои сокровища, внезапно оживали.

Вот так могло выглядеть убежище чуди. Фото mif-mira.ru

Чудские клады могут находиться: возле деревень Черныб, Селиб, Мучкас и Чернутьево Удорского района, у деревни Мелентьево около холма Яранкыр (тот же Удорский район), на реке Подчерье, в селе Большелуг Корткересского района, возле озера Чуб (Чуд), в деревне Лывма возле Чудского холма (Корткересский район). В том же районе — село Богородск, Нившера (возле реки Нившера), в верховьях реки Печоры и возле реки Вычегды. В селе Керчомья Усть-Куломского района есть сказание о большом кладе под сосной.

2. Зарни-ань

О большой металлической фигуре женщины ходят легенды не только в Коми, но и в Северо-западной Сибири и Северо-восточной Европе. Откуда она взялась, точно неизвестно, но предполагают, что это могла быть Индия, Рим и даже мифическая Гиперборея. По легенде, Зарни Ань или Золотая баба - это чудское идолище, золотая или серебряная баба, имеющая до двенадцати рук и вооруженная какими-то орудиями, зарытая в горе. Золотая баба, по легенде, хранит знания о древней цивилизации. Но где этот идол сейчас – никто не знает.

Зарни Ань. Фото multiurok.ru

Золотую богиню надежно прятали от врагов. Время от времени её посещали главные шаманы, и сведения о ней передавались сугубо родственникам. При советской власти почти все шаманы были арестованы и расстреляны, дома их разрушены, а семьи расселены. Нарушенная преемственность веры привела к тому, что судьба золотой богини стала легендой.

Фото Яндекс. Дзен.

О существовании «Золотой Бабы» говорил и автор книги «Клады ГУЛАГа». Она написана на основе дневников и заметок врача, работавшего в госпиталях советских лагерей, в том числе и Коми. По словам одного заключенного, на территории Коми края находилось основное капище всех северных народов с главным идолом Зарни Ань из чистого золота. Идол этот был литой и очень тяжелый.

Когда коми народ начал принимать христианство, на совете коми шаманов приняли решение спрятать золотую богиню, а чтобы место не потерялось, хранителями тайны стали сразу десять шаманских родов. Они должны были передавать тайну из поколения в поколение.

Одно из возможных изображений Золотой бабы можно увидеть на гербе Республики Коми.

По рассказам врача, в 1930-40-е годы умирающий от тяжелого воспаления легких мальчик поделился с ним беспокоящей его мыслью. Мальчик рассказал, что он - сын шамана, владеет тайной местонахождения Зарни Ань и дал клятву отцу обязательно передать эту тайну своему сыну. Сейчас он умирает, и место, где хранится древний идол, будет утеряно навеки. Мальчик сказал, что его зовут Михаил Игнатов родом из села Помоздино, и тайну нужно передать его младшим братьям и сестрам. Михаил рассказал про место, где хранится идол. Но большая часть рассказа шла на коми языке, а система координат была основана на коми астрономии. Автор книги, разбирая записки врача, долго ломал голову, стараясь что-либо понять в народной коми астрономии и мерах длины. Следы ведут на Полярный Урал - это все, что он смог определить.

Как сказано, в «Церковно-историческом описании Вотчинского прихода Усть-Сысольского уезда», село Вотча указано как одно из местоположений утерянного языческого идола - Зарни-ань. По легенде, если Золотую бабу расплавят, Россию ждет мор, разруха и войны.

3. Сокровища Суханова

Самым известным семейством в Усть-Сысольске XVIII века были купцы Сухановы. При их активном участии был возведен величественный Троицкий собор, купцы добились присвоения небольшому погосту статуса уездного города.



Купеческая семья Сухановых. Фото cultmap.nbrkomi.ru

Усадьба Сухановых, похожая на крепость, располагалась в Кировском парке (на нынешней улице Орджоникидзе). В 1739 года на усадьбу напали разбойники с верховьев Вычегды, убили двух братьев Сухановых, двух дочерей одного из них, гостей и прислугу и похитили ценности.

Фото goru.travel

Оставшиеся в живых купцы сумели восстановить благосостояние. И, как гласит легенда, на случай повторного нападения прорыли подземный ход до реки. А свои богатства зарыли под большим кедром, растущим во дворе. Об этом рассказал один из потомков княжеского рода Николай Суханов. Со временем кедр засох, и его спилили.

Фото Фото kartarf.ru

В 1969 году, когда разбивали детский парк, тот дом снесли, а пень выкорчевали бульдозером. Никакого клада там не нашли. Хотя это не значит, что его там нет. Не исключено, что клад просто слишком глубоко зарыт. Есть вероятность, что клад до сих пор находится где-то неподалеку от этих мест, возле «Дома берендея». Однако по семейному преданию, откроется этот клад только одному человеку — белоголовому Ивану Суханову.

4. Клад Рябушинских

В 1918 году на территории современного Усть-Цилемского района были спрятаны несметные сокровища известных российских миллионеров Рябушинских. Тайна клада на притоке Пижмы – реке Умбе - много десятилетий притягивала в этот глухой угол искателей приключений и кладов.

Речь идет о калужских крестьянах-старообрядцах братьях Василии и Павле Рябушинских. До революции они открыли несколько текстильных фабрик, учредили торговый дом. Их дети стали ведущими промышленниками-финансистами России и хозяевами предприятий текстильной, лесной, полиграфической, стекольной промышленности, контролировали несколько банков. К 1917 году их банк с капиталом в 25 миллионов рублей стал тринадцатым по величине в России.

Братья Рябушинские. Фото rmuseumdotorg.wordpress.com

В 1914 году, заинтересовавшись богатствами Русского Севера, Рябушинские снарядили геологоразведочную экспедицию в бассейн Печоры, чтобы найти месторождения золота, угля и нефти. База экспедиции находилась в селе Усть-Цильма. Курировал работу Павел Рябушинский. Когда к власти пришли большевики, Рябушинские бежали во Францию, бросив свои несметные богатства. Они верили, что власть сменилась ненадолго, поэтому работы в Усть-Цилемском районе продолжались и в 1918 году, а братья Рябушинские из эмиграции продолжали финансирование. Так в Усть-Цильму вместе с оборудованием завезли около двухсот тысяч золотых рублей. Будучи старообрядцами, Рябушинские доверили хранение денег своим единоверцам. В 1921 году, несмотря на многолетнюю борьбу местной общины староверов, победу над Севером одержали большевики. Они потребовали отдать им золото общины. Но тайну золота им не выдали.

С 1921 года и до самой смерти сокровища охранял старовер из деревни Скитская Сидор Антонов. Несмотря на все уговоры и угрозы, хранитель клада никому не открыл заветное место. Он шестьдесят лет прожил в лесной избушке на реке Умбе, неподалеку от того места, где до сих пор могут хранится бочки с золотыми монетами, которые привезли на север Рябушинские.

Сидор Антонов с женой. Фото respublika11.ru

Считается, что золото так и хранится в лесах на Умбе. Здесь на берегу много небольших пещерок, леса глухие, поэтому найти сокровища миллионеров практически невозможно.

5. Церковное золото

В Усть-Куломском районе, в окрестностях бывшего Стефано-Ульяновского монастыря, может находиться клад, спрятанный в годы революции старшим духовенством. Перед тем, как туда добрались красные, монахи вывезли монастырскую казну, золото и иконы в леса.

Фото trydnik.ru

Этот клад пока не нашли, но на его существование может указывать другой клад. Его нашли в 1980 году, когда разбирали дом бывшего казначея Троицкого Стефано-Ульяновского монастыря.

Фото klad.museumtur.ru

Там было 116 российских медных монет достоинством 3 и 5 копеек с 1832 по 1915 годов. Даже если это были «закладные» деньги, такое количество указывает на достаточную обеспеченность казначея.

О других кладах нашей республике мы расскажем во второй части статьи.

А вы когда-нибудь находили клады? Пишите в комментариях!