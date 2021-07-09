Коми - действительно уникальный регион. Девственные леса под охраной ЮНЕСКО, крупнешее болото Европы «Океан» с огромными запасами чистой пресной воды, которое служит гигантским природным фильтром очистки, одно из чудес света Маньпупунер, одна из крупнейших рек - Печора, 78 тысяч озер - продолжать еще можно долго. Об этом знают практически все. Но про нашу республику есть много других интересных фактов и историй, местами шокирующих и поражающих, о которых слышали немногие.

«Космические» алмазы

В Коми из-за падения метеорита появились уникальные алмазы «карит». Это установили ученые из Института геологии Научного центра Коми. История уходит в прошлое аж на 70 млн. лет назад. Именно тогда случилось падение метеорита на границе Архангельской области и НАО, всего в 200 км от Воркуты. Метеорит образовал кратер, один из крупнейших на Земле: 65 км в диаметре. Существует гипотеза о том, что диаметр кратера составляет около 120 км и скрыт Карским морем. Некоторые исследователи предполагают, что падение этого метеорита повлекло за собой Великое мезозойское вымирание динозавров.

Район Карской метеоритной структуры (снимки из космоса). Желтая окружность - очертания кратера диаметром 120 км, синяя и зеленая окружности соответствуют диаметрам 65 км и 22 км. Фото ru.wikipedia.org.

Падения астероидов и других космических тел вызывают значительные изменения геологического строения участков земной коры, изменение климата и распространяются на большую территорию. В этом месте в 2015-2019 годах во время изучения пород, которые образовались в результате падения метеорита, ученые обнаружили новый вид алмаза - Карит. Этот вид алмаза образовался в результате высокого давления и температуры. Его основа - древесина. В 2021 году геологи Коми научного центра УрО РАН планировали экспедицию в ударный кратер на месте падения метеорита - Карскую астроблему (прим. ред. астроблема в переводе с греческого - «звездная рана»).

Кратер

Водопад в долине мертвых

А вы знали, что в нашей республике есть один из из крупнейших в Европейской части России водопад? Называется он Буредан и расположен в Воркутинском районе, в 25 км от заброшенного рабочего поселка Хальмер-Ю. В переводе с ненецкого и коми название поселка означает «река долины мертвых». Это место считалось священным, и туда оленеводы привозили для захоронения соплеменников. Координаты GPS: 68.728056; 65.352222.

Фото fotokto.ru

Водопад Буредан — это часть горной реки Кары, где она делает крутой поворот и входит в скальный каньон с крутым обрывом, образуя трехъярусный каскад. На всем протяжении Кары множество порогов и водопадов, но Буредан среди них — самый значительный, один из крупнейших в европейской части России. Его протяженность составляет 10 км, а общая высота падения воды — 10 м.

Фото komiwiki.syktsu.ru

Ядерные взрывы

Кроме поворота сибирских рек, о котором нам рассказывали на географии, в СССР разрабатывали ещё один колоссальный проект. Его суть была в том, чтобы перебросить часть стока рек Северо-Запада, включая Северную Двину, Вычегду и Печору, чтобы подпитать Волгу и пересыхающее Каспийское море. Не поворот рек, конечно, но на практике та же грандиозная идея. Планы этих двух перебросок простирались до 2010 года, на грандиозную затею были потрачены миллионы часов труда инженеров, мелиораторов, географов, экологов и чиновников, проблемой занимались свыше 185 организаций. Гидротехническое строительство должно было стать самым крупным и самым дорогим в истории – даже не СССР, а всего человечества!

Фото realt.onliner.by

Итак, Печору, впадающую в Северный Ледовитый океан, хотели связать с Камой искусственным каналом. Так появился специальный проект «Тайга». Создание канала решили сделать с помощью «мирного атома» и масштабной серии из 250 ядерных взрывов. Выбранная точка находилась рядом с деревней Васюково и в нескольких километров от границы Коми АССР. Несколько месяцев специалисты готовили площадку: строили щитовые домики для проживания специалистов, лаборатории, наблюдательные вышки и семь скважин глубиной 127 метров. Первые три экспериментальных подземных взрыва провели 23 марта 1971 года. Мощность каждого из зарядов соответствовала бомбе, сброшенной в 1945 году американцами на Хиросиму. Совокупная мощность трех устройств составила 45 килотонн.

Бывшая лаборатория Фото realt.onliner.by

Оставшаяся неиспользованной скважина для заряда проекта «Тайга». Фото realt.onliner.by

Фото realt.onliner.by

Людей из близлежащих населенных пунктов даже не эвакуировали, просто сказали не оставаться в строениях и вывести на улицу животных. Как и планировалось, взрывы выбросили грунт на высоту около 300 метров. Пылевое облако поднялось на два километра, образовав в итоге «классический» атомный гриб, попавший на снимок случайного свидетеля.

- Ровно в полдень мы увидели огромный огненный шар. На него было невозможно смотреть, так резало глаза. День был ясный, солнечный, совершенно безоблачный. Почти в это же время, лишь на мгновение позже, пришла ударная волна. Мы ощутили сильное колебание почвы — как будто по земле прошла волна. Потом этот шар стал вытягиваться в гриб, и черный столб стал подниматься вверх, на очень большую высоту. Затем он как бы надломился внизу и упал в сторону территории Коми. После этого появились вертолеты, самолеты и полетели в сторону взрыва, - рассказывали очевидцы.

Фото с места событий. realt.onliner.by

Эксперимент прошел блестяще! С технической стороны получили требуемое: продолговатую воронку длиной 700 м, шириной 380 м и глубиной до 15 м. Серийные ядерные взрывы действительно способны были моментально провести земляные работы, на которые обычным способом ушли бы долгие годы.

Новое озеро на месте ядерных взрывов. В центре заметен островок, образованный упавшей породой. По одной из версий, островок - несработавшая скважина. Фото realt.onliner.by

Но… конечно же, есть но! Поднявшееся облако радиоактивной пыли понесло «куда-то на север». По мнению местных жителей, ветер после взрыва унес облако в сторону Якши, Курьи и других поселений Коми АССР. Насколько сильным было заражение этой части республики сказать трудно, никаких исследований в те годы не проводилось. Следы радиации были обнаружены в апреле 71-го года в Швеции и даже в США и Канаде, что спровоцировало немалый международный скандал. Первые замеры на месте операции сделали лишь в 1990 году и показали наличие радиоактивного заражения как в самой зоне взрывов, так и на территории Коми. А в Пермском крае образовалось целое ядерное озеро.

Новое озеро и остатки оборудования. Фото realt.onliner.by

После 1971 года года возникла пауза на много лет, хотя официально работы не были прекращены. Как пишет В.А Копейкин, в 1984 году в верховьях реки Луза Печорского района на глубине 723 метра был произведен подземный ядерный взрыв мощностью 1,4 кТ. Цель - якобы геологическая, официально по заказу Мингеологии для сейсмического зондирования земной коры и мантии. В результате подземного ядерного взрыва на скважине Луза-215 в эпицентре образовалась воронка – полость диаметром до 40 метров с «законсервированными» радиоизотопами. Всего в бассейне Печоры было проведено шесть подземных ядерных взрывов. О заражении данных нет.

Но самое забавное, что реки можно было и не перебрасывать. Уровень Каспийского моря стал повышаться сам собой. Оказалось, что Астраханская геологическая плита периодически поднимается и опускается, из‑за этого меняется уровень эрозии. Этот длительный цикл по ошибке приняли за падение уровня Каспия. Поводов перегораживать северные реки не осталось, а с началом строительства Волго-Чограйского канала вода в Каспии поднималась так быстро, что стала затапливать населенные пункты. Признать правительству, что все зря, было невозможно...

В 1986 году Политбюро ЦК КПСС, «приняв во внимание негативные настроения в обществе, необходимость дополнительного изучения экологических и экономических аспектов этой проблемы, признало целесообразным прекратить проектные и другие работы».

Голливудский триллер «Драма над тайгой»

В 1947 году в Коми республике произошел единственный за всю историю случай угона самолета. 28 августа в сторону села Усть-Нем вылетел самолет С-2 и обратно не вернулся.

Пилот авиаотряда Меньшуткин и летчик-наблюдатель «Лесавиа» Григорьев должны были совершить полет из Усть-Кулома в Усть-Нем, посмотреть за обстановкой в лесных массивах района, а заодно перевезти бухгалтера Усть-Немского леспромхоза. Григорьев предупредил пилота, что возьмет с собой в полет невесту Валентину Володько. Сказал, что, в магазине Усть-Немского леспромхоза присмотрел для нее зимнее пальто, хочет, чтоб она его померяла.

Послевоенный демобилизованный самолет С-2. Фото legendary-aircraft.blogspot.com

Утром самолет С-2 взлетел, на его борту находились Меньшуткин, Григорьев и Володько. Ничего подозрительного провожавшие борт не заметили. Женщина была легко одета, расчитывая на недолгий полет. И самолет как в воду канул...

В поисках пропавшего борта пилоты вылетали по разным маршрутам, по которым мог и должен был следовать пропавший С-2. В Усть-Неме и Ындине расспрашивали местных жителей. Многие видели летящий низко над землей самолет. Также выяснили, что никакой договоренности о покупке пальто Григорьевым для Володько не было. Как не было в магазине и зимних пальто…

Уже вскоре к поиску подключились органы Министерства государственной безопасности. Появилась версия о том, что «Григорьев был влюблен в Валентину и обманным путем пригласил ее на самолет, чтобы принудить оружием выйти за него замуж и случайно убил ее. Чтобы скрыть следы преступления, Григорьев выбросил тело и заставил пилота лететь в сторону Соликамска, где после посадки на случайную площадку убил пилота, сжег самолет и сам скрылся».

Версия возникла не на пустом месте. Во-первых, летнаб взял с собой пистолет Коровина, который постоянно носил, и мелкокалиберную винтовку. Во-вторых, во время сбора свидетельских показаний многие жители деревни Парч рассказывали о том, как с высоты около 200-300 метров от самолета отделилось что-то похожее на человека и упало в лес. Позже местный житель в лесу наткнулся на труп мужчины. На нем было защитного цвета пальто и шлем пилота. Найденные в карманах погибшего документы говорили, что это был пилот Василий Меньшуткин. Пилот был убит выстрелом в голову. Требовались недюжинное хладнокровие и ловкость, чтобы, застрелив находившегося за штурвалом пилота, занять его место, выбросить труп, при этом не потерять управление и не врезаться в землю. Видимо, случившееся в воздухе, Григорьев просчитал наперед.

Погибший Василий Меньшуткин. Фото ourreg.ru

Исчезнувший самолет обнаружили в середине апреля 1948 года. Его нашли в молодом березняке возле деревни Кондас ныне Пермской области. Самолет врезался в землю, был прогнут, но винт оставался цел, а шасси касалось земли. Более всего пострадала задняя часть самолета. Горючего оставалось не более полукилограмма, а масла в баке было всего сантиметров на 20.

Фото ourreg.ru

Прибывшая комиссия рядом с самолетом обнаружила останки человека. Это была женщина. Она лежала рядом с самолетом, на спине. Вокруг были разбросаны женские вещи. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила от выстрела в голову, а личность женщины – Валентина Володько. Тело пилота не обнаружили.

Валентина Володько (слева). Фото ourreg.ru

Два года спустя в Аджером Корткеросского района доставили Федора Григорьева. Его арестовали в Донбассе. До этого он зачем-то побывал в Белоруссии на родине Валентины. Там устроился работать на шахту. Суд вынес приговор – 20 лет лишения свободы, расстрелы тогда уже не производили. Отбывать приговор его направили в Мурманскую область, где он стал руководить художественной самодеятельностью и имел все шансы освободиться досрочно.

Федор Григорьев. Фото ourreg.ru

Столько заключенных ни в одном регионе не было!

Не секрет, что нашу республику строили непосильным трудом заключенные. Но знаете ли вы, что в Коми была, пожалуй, самая большая в Советском Союзе концентрация лагерей и спецпоселков? Ссыльные или высланные массово начали появляться в Коми с 1925 год, а с 1930 года начали отправлять раскулаченных.

С 1929 в Коми началась эпоха лагерей. Правительство приняло решение о создании новой формы мест заключения - исправительно-трудовых лагерей. Коми стала первопроходцем - эту новую систему решили начать реализовывать как раз в нашей республике. И в 1929 году был создан первый такой концлагерь под названием «Северные лагеря особого назначения ОГПУ» с центром в Усть-Сысольске.

Как объяснял историк Михаил Рогачев, причин, почему именно Коми стала ссыльным краем раньше всех, было две. Первая: удобное географическое положение в европейской части и недалеко от центра страны. В то же время северный край малонаселенный, здесь очень низкая плотность населения. Крайне удобно: и недалеко, и природные условия жесткие.

Заросший заброшенный северный спецпоселок. Фото little-histories.org

Вторая причина - экономическое освоение Севера трудом заключенных, ссыльных, спецпереселенцев. Позже она стала основной. Север надо было колонизировать, а «преступники» для этого как нельзя лучше подходят. Эта вторая причина потом стала первой. И конечно, богатства Коми - древесина, нефть, газ, золото. По первой пятилетке Коми нужно было увеличить лесозаготовки в три раза. Как это сделать? Только дополнительными рабочими руками, которых сюда принудительно пригнали.

Сторожевая вышка Центральных ремонтно-механических мастерских Устьвымлага в пос. Вожаель (Коми АССР). Фото little-histories.org

Древесину заготавливали, в основном, спецпереселенцы из числа раскулаченных, строительством железной дороги занимались заключенные лагерей. В знаменитом Ухто-Печорский лагере, Ухтпечлаге, который простирался от Котласа до Воркуты, заключенные занимались всем. Они строили новую железную дорогу (Котлас-Воркута) добывали уголь, работали на нефтепромыслах в Ухте, строили морские суда.

К 1938 году 100% угля, 100% нефти, 100% электроэнергии и 40% легкой промышленности в республике производили и добывали лагеря. З0% леса тоже заготавливали они. В 1938 году стало уже четыре специализированных лагеря. Воркутинский ИТЛ занимался углем, Ухто-Ижемский ИТЛ - нефтью, Усть-Вымский - лесом, а Северный железнодорожный ИТЛ строил Северную железную дорогу. За всю историю республики на ее территории действовало 14 ИТЛ. Такого ни в одном регионе не было! Они сменяли друг друга, действовали параллельно.

Строительство заключенными железной дороги в Коми. Фото little-histories.org

Максимальное количество заключенных пришлось на время после ВОВ: около 200 тысяч. Вольного населения в республике в то время было примерно 300 тысяч. Такой концентрации заключенных не было даже на печально известной Колыме. А одно время количество заключенных даже превышало население республики.

В 1954 году после смерти Сталина лагеря позакрывали, а политических заключенных стали отпускать. Сам ГУЛАГ существовал до 1960 года. По архивным данным и примерным подсчетам через Воркуту с 1931 по 1960 год за время существования ГУЛАГа прошло более одного миллиона человек. И это еще был не самый крупный лагерь в Коми!

А вы знаете какие-то интересные и необычные истории про Коми? А может быть вы сами были героем происходящего? Если вам есть о чем рассказать, пишите в редакцию.