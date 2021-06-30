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Монета великой азиатской цивилизации, древний топор и целые ведра денег: самые удивительные клады, которые нашли в Коми

Монета великой азиатской цивилизации, древний топор и целые ведра денег: самые удивительные клады, которые нашли в Коми

30 июня 2021 elenamironova Возрастное ограничение: 0+
Монета великой азиатской цивилизации, древний топор и целые ведра денег: самые удивительные клады, которые нашли в Коми Кельт. Фото respublika11.ru

Большинство кладов в Коми нашли в земле, были случаи, когда монеты находили в щелях между бревнами старых домов. География находок очень широкая: Прилузский, Княжпогостский районы, Сыктывкар. Сокровища сильно отличаются между собой и по весу, и по размеру: одни весят не более грамма, другие впечатляют, одни похожи на современные, а по некоторым даже не скажешь, что это деньги. Банков тогда не было или времена были темные, поэтому ценности и деньги прятали в тайники. В первой и второй части мы рассказывали, какие клады спрятаны в Коми, сегодня речь пойдет о тех, которые уже нашли. 

Сыктывкар 

Около 15 лет назад, был найден клад рядом с драмтеатром. Случилось это, когда строители копали котлован для фундамента самого высокого здания в Сыктывкаре - ТЦ «Торговый двор». На этом месте раньше было футбольное поле, а рядом овраг, в котором дети собирали малину. Клад, который там нашли, содержал около пятидесяти монет. Находку строители разделили между собой вместо того, чтобы сдать в музей. 

Еще один клад обнаружили там же, неподалеку от драмтеатра. Произошло это, когда сносили деревянный дом на месте памятника букве Ӧ перед Центром коми культуры. Этот клад строители тоже растащили. Как они рассказали, там не было ничего ценного – только медные монеты, которые были изготовлены до 1916 года.

Тот самый деревянный дом, на месте которого обнаружили клад. Фото oldsyktyvkar.ru

Самый крупный клад из 2 129 монет нашли, когда в 1993 году сносили дом купца Забоева на углу улиц Бабушкина и Кирова. Однако про клад узнали намного позже - только в 2001 году, когда журналист Николай Моисеев принес его в ведрах в Национальный музей. Особенно музейщиков поразило то, что деньги прямо на глазах… позеленели.  

Монеты, датируемые от XVII века до 1930-х, были набиты в большую посудину. Достоинства монет - 1, 2, 3 и 5 копеек. Накопление этого клада шло достаточно долго: с 1860 – по 1916 годы. А спрятали его, скорее всего, из-за событий 1917 года. 

Фото klad.museumtur.ru

Снесенный дом принадлежал усть-сысольскому купцу Александру Забоеву, его годовой оборот составлял 35 000 рублей. Купец начал торговать еще будучи мещанином, 10 лет спустя перешел в купечество. У  Забоева было три амбара, в которых торговали съестными припасами и бакалеей. Затем он открыл единственный в Усть-Сысольске чайный магазин. Кроме торговли, купец стал землевладельцем и приобрёл более 2 тыс. десятин земли (лесной дачи), завел кожевенный завод, занимался лесозаготовками и имел пароход. 

Купец Забоев. Фото cultmap.nbrkomi.ru

В 1971 году в Давпоне, когда копали огород, на глубине 30 см наткнулись на глиняный сосуд. Он был завернут в холст и уложен в горшок. В сосуде было 150 российских монет достоинством 5 и 10 копеек XVIII-XIX веков. 

В 1982 году в Кируле во время осенних полевых работ обнаружили клад из 26 российских монет 1838 -1930 годов, находку сдали в музей. 

Кируль времен Усть-Сысольска. Фото oldsyktyvkar.ru

Как рассказывал историк Игорь Сажин во время проекта «Пешком по Усть-Сысольску», в Кируле есть еще один клад. Находится он на улице Заводской. По словам Игоря Сажина, во дворе дома якобы закопан клад. Когда разоряли Кирульскую церковь, местный житель забрал книги, иконы, утварь и закопал во дворе. Это был дед некого мужчины по имени Марс, человек с таким именем был единственным в городе.

Окрестности Сыктывкара 

Немало находок было сделано на Красной горе, первые из них – в разгар гражданской войны - в 1919 году. 
В 1921 году на Красной горе археологи нашли кельт – бронзовый боевой топор XIII-XII веков до нашей эры, фрагменты древних жилищ, орудия, украшения. Последние находки были подняты на поверхность в начале 2000-х годов.

Еще одно место, где активно велись раскопки – озеро Эньты возле поселка Седкыркещ. На его берегу в 1970-х годах там нашли несколько очень древних поселений, в основном эпохи неолита (около 6-7 тысяч лет назад). Когда-то озеро было частью реки и люди там селились. В это месте даже раскопали несколько довольно крупных полуземлянок с вентиляционным отверстием.

Озеро Эньты

Много археологических ценностей осталось на левом берегу Сысолы и Вычегды - это стрелы, топоры, изделия пермского звериного стиля. 

Коми 

В 1929 году обнаружили древние клады – Усть-Соплесский, и Подчеремский (на реке Подчерье). Среди сокровищ, которые бережно хранили люди более тысячи лет назад, были бронзовые украшения, причудливые, зачастую фантастические изображения зверей, птиц и даже людей в зверином или птичьем облике («звериный стиль»). Некоторые предметы входят в собрание Государственного Эрмитажа.

Находки из той эпохи и Подчеремский клад. Фото www.hermitagemuseum.org

Клад XVII века нашел в 1951 году дачник из села Черемуховка Прилузского района. Мужчина копал землю под картошку на нетронутом берегу Летки. Там, «где находятся курганы, около ямы в земле под липовой корой в берестяной посуде» откопал клад, состоящий из полутора тысяч серебряных монет XVII века достоинством «денга» и «копейка». Находку он передал в музей. 

Самой древней находкой оказалась монета, найденная на территории Коми, — бухарская драхма V века (прим. ред Бухара — один из древнейших городов Центральной Азии, современный Узбекинстан). Ее нашли в древнем святилище в Канинской пещере на берегу Печоры. 

Древняя драхма V века. Фото Яндекс. Дзен. 

В 2000 году жительница деревни Важкурья Корткеросского района тоже нашла клад, когда копала картошку. Находкой оказалась старинная лампада. Внутри нее оказался золотой пятак 1818 года, пара серебряных рублей и деревянный образок, который время превратило в труху. Скорее всего, это деньги на черный день, которое спрятало духовенство из находящейся неподалеку старинной церквушки. Женщина даже не потрудилась узнать стоимость находки и переплавила монету в обычную золотую цепочку. Стоимость золотого редкого пятака составляет более 6 000 рублей, а изготовленное из него украшение по тем ценам ценилось максимум на 600 рублей. 

Храм в Важкурье

Некоторые находки были обнаружены случайно. Профессор Сыктывкарского университета Виктор Семенов нашел кельт в одной из деревень Корткеросского района. Один из его студентов сообщил, что его дядя каким-то необычным топором рубит дрова. И когда профессор увидел этот топор, был изумлен. Топор был бронзовый и имел набалдашник в виде птицы. Дядя студента нашел этот топор валяющимся на земле, заточил его и стал использовать в хозяйстве.

Кельт. Фото respublika11.ru

Десять серебряных рублей XVIII века нашла жительницей села Турья Княжпогостского района, когда разрабатывала приусадебный участок. Находку женщина передала в музей в 1960 году. 

Медные монеты XIX-начала XX веков нашли в поселке Ульяново Усть-Куломского района в 1980 году при разборе дома бывшего казначея Ульяновского монастыря. Всего там оказалось 116 российских монет достоинством 3 и 5 копеек. 

Фото klad.museumtur.ru

В 1920 году житель Усть-Цильмы, вскапывая грядки, нашел несколько медных монет XVIII-XIX веков. В 1959 году близ скотного двора деревни Мыла Усть-Цилемского района нашли клад из 25 российских медных монет конца XVIII века. 

В июне 1950 года в селе Аныб Усть-Куломского района копали огород и нашли сто медных монет XVIII века. Клад находился в берестяном лукошке — чумане. 

В 1962 году в деревне Кадзес Усть-Вымского района на глубине 60-80 см в жестяной банке нашли 150 российских медных монет 1840-1915 годов. На месте находки, по словам старожилов, стояли амбары богатых людей села. 

А вы когда-нибудь находили клады или что-то ценное? Рассказывайте в комментариях. 

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