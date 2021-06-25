Где в Сыктывкаре можно сдать тест на антитела к коронавирусу

В Сыктывкаре жалуются на большие очереди в поликлиниках, где горожане пытаются сдать тест на антитела. Портал PG11.ru подготовил для вас список всех мест, где делают ПЦР-анализ.

Инвитро

Адрес: ул. Орджоникидзе, 33/45; Первомайская ул., 62; ул. Карла Маркса, 117; ул. Мира, 68;

Телефон: 8 (800) 200-36-30

Стоимость: 950 рублей

Лаборатория Гемотест

Адрес: ул. Интернациональная, д. 50;

Телефон: 8 (800) 550-13-13;

Стоимость: 1520 рублей

МЕДТЕСТ, клинико-диагностическая лаборатория

Адрес: ул. Восточная, 35/1

Телефон: 8 (821) 222-23-11

Стоимость: 900 рублей

Ладамед

Адрес: ул. Орджоникидзе, 33/45

Телефон: 8 (821) 239-13-56

Стоимость: Неизвестно

МеркуриМед

Адрес: ул. Орджоникидзе, 16

Телефон: 8 (821) 240-00-75

Стоимость: Неизвестно

Диагностическая Лаборатория

Адрес: ул. Морозова, 25

Телефон: 25-01-85

Стоимость: 1490 рублей

Ars-Medica

Адрес: ул. Карла Маркса, 192/1

Телефон: 8(8212) 302-602, 302-603

Стоимость: 792 рубля

АСТРОМЕД

Адрес: Первомайская ул., 78/1

Телефон: 8 (821) 220-32-02

Стоимость: зависит от анализа

Паритетъ, Медицинский Центр

Адрес: Октябрьский пр., 5

Телефон: 8 (821) 221-12-59

Стоимость: Неизвестно

РГС-Мед

Адрес: ул. Димитрова, 3/14

Телефон: 8 (821) 240-95-60

Стоимость: Неизвестно

Республиканский Кожно-венерологический Диспансер

Адрес: ул. Морозова, 112/1

Телефон: 8 (821) 231-65-77

Стоимость: 875 рублей

ГЕРА, лечебно-консультативный центр

Адрес: ул. Орджоникидзе, 29

Телефон: 8 (821) 224-18-08

Стоимость: 1050 рублей