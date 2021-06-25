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Где в Сыктывкаре можно сдать тест на антитела к коронавирусу

Где в Сыктывкаре можно сдать тест на антитела к коронавирусу

25 июня 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Где в Сыктывкаре можно сдать тест на антитела к коронавирусу Фото: pixabay
Узнайте, чтобы не стоять в очередях

В Сыктывкаре жалуются на большие очереди в поликлиниках, где горожане пытаются сдать тест на антитела. Портал PG11.ru подготовил для вас список всех мест, где делают ПЦР-анализ. 

Инвитро

Адрес: ул. Орджоникидзе, 33/45; Первомайская ул., 62; ул. Карла Маркса, 117; ул. Мира, 68;
Телефон: 8 (800) 200-36-30
Стоимость: 950 рублей

Лаборатория Гемотест

Адрес: ул. Интернациональная, д. 50;
Телефон: 8 (800) 550-13-13;
Стоимость: 1520 рублей

МЕДТЕСТ, клинико-диагностическая лаборатория

Адрес: ул. Восточная, 35/1
Телефон: 8 (821) 222-23-11
Стоимость: 900 рублей

Ладамед

Адрес: ул. Орджоникидзе, 33/45
Телефон:  8 (821) 239-13-56
Стоимость: Неизвестно

МеркуриМед

Адрес: ул. Орджоникидзе, 16
Телефон: 8 (821) 240-00-75
Стоимость: Неизвестно

Диагностическая Лаборатория

Адрес: ул. Морозова, 25
Телефон: 25-01-85
Стоимость: 1490 рублей

Ars-Medica

Адрес: ул. Карла Маркса, 192/1
Телефон: 8(8212) 302-602, 302-603
Стоимость: 792 рубля

АСТРОМЕД

Адрес: Первомайская ул., 78/1
Телефон: 8 (821) 220-32-02
Стоимость: зависит от анализа

Паритетъ, Медицинский Центр

Адрес: Октябрьский пр., 5
Телефон: 8 (821) 221-12-59
Стоимость: Неизвестно

РГС-Мед

Адрес: ул. Димитрова, 3/14
Телефон: 8 (821) 240-95-60
Стоимость: Неизвестно

Республиканский Кожно-венерологический Диспансер

Адрес: ул. Морозова, 112/1
Телефон: 8 (821) 231-65-77
Стоимость: 875 рублей

ГЕРА, лечебно-консультативный центр

Адрес: ул. Орджоникидзе, 29
Телефон: 8 (821) 224-18-08
Стоимость: 1050 рублей

 

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Комментарии 1

58 минут назад Горожанин
Диагностический центр - 470 р
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