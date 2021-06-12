12 июня в Сыктывкаре празднуют День города. Журналист портала PG11.ru побывал на Стефановской площади, чтобы узнать, что приготовила праздничная ярмарка для местных жителей.

На площади довольно оживленно. Здесь расположились ярмарки с различными тематическими товарами: картинами, одеждой, сувенирами и даже едой.

Для детей установили большой батут.

Отдельно хочется отметить выступления барабанщиков, они создают атмосферу праздника.

Ярмарка на Стефановской площади выглядит достойно. Спешите посетить ее, ведь подобное в городе случается довольно редко. Мероприятие продлится до 19.00.

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