Мероприятие продлится до 19.00
Фоторепортаж: как празднуют День города на Стефановской площади в Сыктывкаре12 июня 2021
Фото: Виктор Конюхов
12 июня в Сыктывкаре празднуют День города. Журналист портала PG11.ru побывал на Стефановской площади, чтобы узнать, что приготовила праздничная ярмарка для местных жителей.
На площади довольно оживленно. Здесь расположились ярмарки с различными тематическими товарами: картинами, одеждой, сувенирами и даже едой.
Для детей установили большой батут.
Отдельно хочется отметить выступления барабанщиков, они создают атмосферу праздника.
Ярмарка на Стефановской площади выглядит достойно. Спешите посетить ее, ведь подобное в городе случается довольно редко. Мероприятие продлится до 19.00.
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