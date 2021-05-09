Фоторепортаж: что происходило на главной площади Сыктывкара в День Победы

В этом году на Стефановской площади не было традиционной программы ко Дню Победы. Однако для горожан подготовили выставку техники, несколько фотозон и мобильный пункт отбора на контрактную службу. Корреспондент портала PG11.ru подготовил фотоотчет о том, как все было.

Перед площадью стояли сотрудники полиции и рамки металлодетектора.

Перед зданием Госсовета расположились автомобили МЧС разных годов и разноого назначения.

Выставка не обошлась без «Тигра».

Дети оккупировали всю выставленную технику, в том числе БТР.

Даже детский паровозик в День Победы выглядел по-особенному.

Рядом с памятником Ленину расположилась палатка отбора на службу по контракту.

Также недалеко от Ленина можно было обратиться к операторам Централизованной библиотечной системы, чтобы узнать судьбу того или иного фронтовика.

На аллеях расположились фотозоны.

На выходе с площади также разместили рамку металлодетектора и полицейских.

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