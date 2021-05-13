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Эксперимент: журналисты «Про Города» попытались проникнуть в сыктывкарские школы

Эксперимент: журналисты «Про Города» попытались проникнуть в сыктывкарские школы

13 мая 2021 Евгения Сычева Возрастное ограничение: 12+
Эксперимент: журналисты «Про Города» попытались проникнуть в сыктывкарские школы Евгения Сычева / PG11.ru / Школа №12
Часть учреждений можно сравнить с крепостью

11 мая в школе № 175 19-летний Ильназ Галявиев в Казани устроил стрельбу. В результате теракта погибло девять человек. Преступнику грозит пожизненное заключение, сейчас он находится под стражей.

Министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Якимова сразу же дала поручение усилить меры безопасности во всех образовательных организациях Коми: детских садах, школах, техникумах, колледжах и вузах, учреждениях дополнительного образования. 

– Безопасность учащихся и педагогов – это наиважнейший приоритет, и обеспечивать ее необходимо постоянно. Важно проявлять бдительность и внимание ко всему происходящему, – написала на своей странице «ВКонтакте» Наталья Якимова.

Журналисты «Про Города» решили провести эксперимент, чтобы проверить, насколько безопасны образовательные учреждения Сыктывкара. Мы посетили пять заведений:

  • школа №1
  • школа №4 (филиал, который находится на улице Оплеснина)
  • школа №12
  • школа №21
  • колледж искусств Республики Коми

Лучше всего защищен колледж искусств: как сообщила заместитель директора по учебной работе Любовь Беззубова, в учреждении не только есть квалифицированный охранник, способный дать отпор преступнику, но и возможность просто заблокировать входы, если приближение возможного террориста заметят на камере видеонаблюдения.

В школе №1 на вахте находится женщина средних лет, рамки металлоискателя нет, но стоят турникеты, которые открываются с помощью карты-ключа. Проникнуть за турникеты корреспонденту не удалось.

В школе №4 организован вход и выход по домофону. Корреспонденту «Про Города» двери не открыли, однако снаружи можно легко попасть в туалет учреждения – двери нараспашку.

В школе №12 ситуация почти как в школе №1, с той лишь разницей, что на вахте находится охранник-мужчина, вооруженный термометром и ручным металлоискателем. Также на вахте есть пункт видеонаблюдения и тревожная кнопка. Проход заблокирован турникетами. Как рассказала директор школы Екатерина Маркина, после трагедии, которая случилась в Казани, школьников проинструктировали, как вести себя, если произошел теракт. К сожалению, заблокировать главный вход возможности нет, но это единственный путь, по которому потенциальный злоумышленник может попасть в школу. Остальные – заблокированы. Также в случае теракта в школе зазвучит особое голосовое оповещение, Екатерина Маркина утверждает, что все дети способны отличить его от пожарного оповещения и точно знают, что нужно делать.

В школе №21 также организован проход через турникеты. На вахте дежурит охранник, попасть внутрь корреспондент не смог.

Сложно в полной мере оценить, насколько безопасны школы Сыктывкара. Поэтому, дорогие родители, научите своих детей тому, как нужно вести себя в экстренных ситуациях. Разберите вместе с ними несколько «сценариев». Возможно, эти знания когда-то спасут их жизнь.

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Дети Насилие Школа

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