В Сыктывкаре дерево, в которое въехал автобус, срубили

Днем 12 июля в центре столицы Коми произошла авария. Водитель автобуса наехал на дерево. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, какие меры приняты в городе для предотвращения подобных ДТП.

В среду днем на улице Карла Маркса автобус №54 врезался в дерево. Всех пассажиров эвакуировали. Кузов общественного транспорта получил повреждения. Пострадавших людей нет.

На место ДТП приехали сотрудники дорожно-патрульной службы с проверкой. Зону происшествия оградили лентой. 13 июля после проверки дерево спилили. На месте аварии остались лишь пень, разрубленный ствол и ветки. Спилили также и некоторые растущие вдоль улицы деревья, ветви которых выходили на дорогу.