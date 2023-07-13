В Сыктывкаре дерево, в которое въехал автобус, срубили
- 16:20 13 июля
- 12+
- Екатерина Барандова
Днем 12 июля в центре столицы Коми произошла авария. Водитель автобуса наехал на дерево. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, какие меры приняты в городе для предотвращения подобных ДТП.
В среду днем на улице Карла Маркса автобус №54 врезался в дерево. Всех пассажиров эвакуировали. Кузов общественного транспорта получил повреждения. Пострадавших людей нет.
На место ДТП приехали сотрудники дорожно-патрульной службы с проверкой. Зону происшествия оградили лентой. 13 июля после проверки дерево спилили. На месте аварии остались лишь пень, разрубленный ствол и ветки. Спилили также и некоторые растущие вдоль улицы деревья, ветви которых выходили на дорогу.
Напомним, что ранее в столице Коми водитель автомобиля сбил проезжающего велосипедиста. На месте аварии работали сотрудники ДПС и медики. Выяснилось, что в аварии пострадал водитель велосипеда. Он получил несколько ран и ссадин и находился в шоковом состоянии. На следующий день после ДТП его госпитализировали.
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