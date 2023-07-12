В Сыктывкаре водитель автомобиля сбил велосипедиста
- 20:21 12 июля
- 16+
- Екатерина Барандова
Фото очевидцев
12 июля в столице Коми случилось ДТП. Водитель на иномарке сбил велосипедиста. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал подробности случившегося.
Примерно в 16:00 в районе дома №134 по улице Энгельса водитель автомобиля наехал на человека на велосипеде. Очевидцы рассказали, что на место происшествия приехали сначала сотрудники ДПС, а потом медики скорой медицинской помощи. Информация о состоянии участников аварии и причинах происшествия сейчас выясняется.
Напомним, что днем 12 июля в столице Коми столкнулись фура и тепловоз. Пострадавших людей нет. На месте работали сотрудники ДПС и пожарные. Из-за этого дорогу временно перекрывали.
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