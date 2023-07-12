В Сыктывкаре водитель автомобиля сбил велосипедиста

12 июля в столице Коми случилось ДТП. Водитель на иномарке сбил велосипедиста. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал подробности случившегося.

Примерно в 16:00 в районе дома №134 по улице Энгельса водитель автомобиля наехал на человека на велосипеде. Очевидцы рассказали, что на место происшествия приехали сначала сотрудники ДПС, а потом медики скорой медицинской помощи. Информация о состоянии участников аварии и причинах происшествия сейчас выясняется.