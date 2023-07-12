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В Сыктывкаре водитель автомобиля сбил велосипедиста

В Сыктывкаре водитель автомобиля сбил велосипедистаФото очевидцев

12 июля в столице Коми случилось ДТП. Водитель на иномарке сбил велосипедиста. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал подробности случившегося. 

Примерно в 16:00 в районе дома №134 по улице Энгельса водитель автомобиля наехал на человека на велосипеде. Очевидцы рассказали, что на место происшествия приехали сначала сотрудники ДПС, а потом медики скорой медицинской помощи. Информация о состоянии участников аварии и причинах происшествия сейчас выясняется.

Напомним, что днем 12 июля в столице Коми столкнулись фура и тепловоз. Пострадавших людей нет. На месте работали сотрудники ДПС и пожарные. Из-за этого дорогу временно перекрывали.

Видео с места ДТП смотрите в нашем telegram-канале.

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