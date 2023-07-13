В Сыктывкаре пешехода, которого сбила машина, увезли в больницу
- 11:49 13 июля
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- Екатерина Барандова
12 июля в столице Коми случилось ДТП. Водитель машины сбил велосипедиста. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, в каком состоянии пострадавший и как все произошло.
Авария произошла 12 июля примерно в 16:00 по адресу: улица Энгельса, 134. Автомобиль сбил человека, который ехал на велосипеде. На месте происшествия работали врачи “скорой” и сотрудники ДПС.
Дочь пострадавшего Ксения Трофимова рассказала, что ее отец пришел домой после аварии весь в ранах и ссадинах:
“Он сказал, что ехал по левой стороне улицы Энгельса, в его сторону начала поворачивать машина и сбила его. Больше он ничего не помнил, так как потерял сознание. Приезжала “скорая”, проверила его, но в больницу не отвозили. Он пришел домой весь в ранах и ссадинах, но сказал, что все нормально”.
Ирина Ванина, сестра пострадавшего, рассказала, что он был в шоковом состоянии:
“Мне позвонила жена брата и сказала, что его сбил молодой водитель автомобиля. Брат в шоковом состоянии от госпитализации отказался, голова разбита, весь в ссадинах, наверное утром очнется и станет все понятно. В ДТП виноват водитель машины”.
13 июля Ирина сообщила, что ее брату стало плохо и его все-таки госпитализировали:
“Сегодня утром мой брат резко стал плохо себя чувствовать. Его отвезли в Эжвинскую больницу”.
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