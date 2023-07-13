В Сыктывкаре пешехода, которого сбила машина, увезли в больницу

12 июля в столице Коми случилось ДТП. Водитель машины сбил велосипедиста. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, в каком состоянии пострадавший и как все произошло.

Авария произошла 12 июля примерно в 16:00 по адресу: улица Энгельса, 134. Автомобиль сбил человека, который ехал на велосипеде. На месте происшествия работали врачи “скорой” и сотрудники ДПС.

Дочь пострадавшего Ксения Трофимова рассказала, что ее отец пришел домой после аварии весь в ранах и ссадинах:

“Он сказал, что ехал по левой стороне улицы Энгельса, в его сторону начала поворачивать машина и сбила его. Больше он ничего не помнил, так как потерял сознание. Приезжала “скорая”, проверила его, но в больницу не отвозили. Он пришел домой весь в ранах и ссадинах, но сказал, что все нормально”.

Ирина Ванина, сестра пострадавшего, рассказала, что он был в шоковом состоянии: