В центре Сыктывкара автобус въехал в дерево

12 июля в столице Коми произошло ДТП. Автобус въехал в дерево. Журналист портала ”Про Город Сыктывкар” узнал, есть ли пострадавшие и как так вышло.

Примерно в 13:00 на улице Карла Маркса в Сыктывкаре автобус №54 врезался в дерево. На месте работают сотрудники ДПС. Зона происшествия ограждена лентой. У автобуса разбита передняя часть стекла и кузова.

По словам сотрудников ДПС, пострадавших людей нет. Всех пассажиров эвакуировали. Причины случившегося сейчас устанавливаются.