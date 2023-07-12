В центре Сыктывкара автобус въехал в дерево
- 14:49 12 июля
- 16+
- Екатерина Барандова
Фото "Про Город Сыктывкар"
12 июля в столице Коми произошло ДТП. Автобус въехал в дерево. Журналист портала ”Про Город Сыктывкар” узнал, есть ли пострадавшие и как так вышло.
Примерно в 13:00 на улице Карла Маркса в Сыктывкаре автобус №54 врезался в дерево. На месте работают сотрудники ДПС. Зона происшествия ограждена лентой. У автобуса разбита передняя часть стекла и кузова.
По словам сотрудников ДПС, пострадавших людей нет. Всех пассажиров эвакуировали. Причины случившегося сейчас устанавливаются.
Напомним, что вечером 11 июля в центре Сыктывкара случилась авария. Две машины столкнулись на пересечении улиц Орджоникидзе и Юхнина. Пострадавших людей нет. У обоих автомобилей сильно повреждены кузова.
...