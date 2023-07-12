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В центре Сыктывкара автобус въехал в дерево

В центре Сыктывкара автобус въехал в деревоФото "Про Город Сыктывкар"

12 июля в столице Коми произошло ДТП. Автобус въехал в дерево. Журналист портала ”Про Город Сыктывкар” узнал, есть ли пострадавшие и как так вышло.

Примерно в 13:00 на улице Карла Маркса в Сыктывкаре автобус №54 врезался в дерево. На месте работают сотрудники ДПС. Зона происшествия ограждена лентой. У автобуса разбита передняя часть стекла и кузова. 

По словам сотрудников ДПС, пострадавших людей нет. Всех пассажиров эвакуировали. Причины случившегося сейчас устанавливаются. 

Напомним, что вечером 11 июля в центре Сыктывкара случилась авария. Две машины столкнулись на пересечении улиц Орджоникидзе и Юхнина. Пострадавших людей нет. У обоих автомобилей сильно повреждены кузова. 

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