В Сыктывкаре пациентов с сахарным диабетом обеспечили инсулином

В Сыктывкаре пациенты с диабетом получили необходимый для их здоровья инсулин, в новых поставках препарата нет необходимости. Об этом сообщает Комиинформ со ссылкой на региональный Минздрав.



Напомним, ранее жители Сыктывкара жаловались на отсутствие инсулина в поликлинике №3, а после выяснилось, что с подобной проблемой столкнулись и ухтинцы. При этом лекарство отсутсвовало не только в медучреждениях, его нельзя было найти и в аптеках городов.



Позднее на ситуацию обратили внимание в Следственном комитете Коми. Сотрудники ведомства организовали процессуальную проверку, чтобы дать правовую оценку инциденту. В настоящий момент ситуация продолжает оставаться на контроле ведомства.



Напомним, в марте 2023 года жители Республики Коми столкнулись с проблемой отсутствия лекарств для щитовидной железы в аптеках региона.