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В аптеках Сыктывкара не было лекарства для щитовидки: в Минздраве объяснили, где его найти

В аптеках Сыктывкара не было лекарства для щитовидки: в Минздраве объяснили, где его найтифото Александра Иваскевича

Сыктывкарцы не могут найти лекарство от заболеваний щитовидной железы. 15 марта "Pro Город" опубликовал материал, где сотрудники аптек подтвердили то, что все скупили, а у поставщиков его тоже нет.

"Во всех аптеках Сыктывкара нет L-Тироксина. Ищу я не для себя, а для ребенка знакомой", – писала сыктывкарка.

Журналист "Pro Город Сыктывкар" выяснил в Минздраве Коми, есть ли сейчас в регионе проблемы с поставкой лекарств и, где найти препарат для лечения болезней щитовидной железы.

Есть ли в Коми проблемы с поставкой иностранных лекарств и фармкомпонентов?

"10 марта 2022 года Минздрав Коми попросил поставщиков предоставить информации о рисках, которые связаны со сроками поставки лекарств. Сейчас нам не поступает писем о возможных рисках в сроках поставки лекарств", – отметили в министерстве.

Сейчас Минздрав контролирует только одно учреждение:

"По постановлению Правительства Коми от 2012 года Минздрав руководит только одной фармацевтической организацией "Государственные аптеки Республики Коми". Коммерческая деятельность иных аптечных организаций не относится к компетенции Министерства", – заявили в Минздраве.

Почему в аптеках города образовался дефицит средств для лечения болезней щитовидной железы?

"Препарат "Левотироксин натрия" для лечения заболеваний щитовидной есть в аптечной сети ГУП РК "Государственные аптеки Республики Коми", – сообщили в министерстве.

Также в Минздраве "Pro Городу" рассказали, что 15 марта прошло совещание с производителями лекарственных средств. Там обсуждали наличие на российском рынке препаратов для терапии заболеваний щитовидной железы.

"Представители компаний заверили, что "Левотироксин натрия" производится и доставляется в аптечные и медицинские организации в гораздо больших количествах по сравнению с прошлым годом, а его отсутствие на аптечных полках связано с ажиотажным спросом, выросшим за последний месяц в 5-10 раз. Взрывной необоснованный рост спроса вызвал трудности с внутренней логистикой между складами поставщиков и аптеками", – объяснили в Минздраве.

В ходе брифинга Минздрава Коми 22 марта 2022 года исполняющий обязанности генерального директора "Государственных аптек Республики Коми" Ольга Меньшова рассказала:

"L-тироксин поступает каждую неделю. Но его быстро раскупают. Заводы всегда нам поставляли в определенных количествах на регион. Если на Коми запланировали 5 000 упаковок, то 15 000 они уже не найдут. Сейчас нужно время, чтобы заводы выпустили новое количество лекарств для потребностей рынка. Завод по выпуску этого лекарства находится в России и производства они наращивают", – сообщила Ольга Меньшова.

По данным Росздравнадзора, в 2021 году в России потребили "Ливотироксин натрия" на 11,5 млн упаковок. На 15 марта 2022 года в России было около 12 млн упаковок.

"Таким образом, сегодня на рынке количество лекарств покрывает годовую потребность для терапии болезни щитовидной железы", – считают в Минздраве.

На совещании 15 марта сообщили, что производители, поставщики и аптечные сети работают над увеличением объемов поставок препаратов.

Контролирует наличие жизненно необходимых лекарств в аптеках Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальные органы (Росздравнадзор).

"Согласно данным Росздравнадзора по Коми от 1 марта 2022 года, цены и ассортимент среди жизненно важных лекарств за январь 2022 года сильно не изменился", – отметили в Минздраве.

Также в министерстве подчеркивают, что коммерческие аптеки должны заранее купить достаточное количество лекарств из минимального необходимого ассортимента.

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