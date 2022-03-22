В аптеках Сыктывкара не было лекарства для щитовидки: в Минздраве объяснили, где его найти

Сыктывкарцы не могут найти лекарство от заболеваний щитовидной железы. 15 марта "Pro Город" опубликовал материал, где сотрудники аптек подтвердили то, что все скупили, а у поставщиков его тоже нет.

"Во всех аптеках Сыктывкара нет L-Тироксина. Ищу я не для себя, а для ребенка знакомой", – писала сыктывкарка.

Журналист "Pro Город Сыктывкар" выяснил в Минздраве Коми, есть ли сейчас в регионе проблемы с поставкой лекарств и, где найти препарат для лечения болезней щитовидной железы.

Есть ли в Коми проблемы с поставкой иностранных лекарств и фармкомпонентов?