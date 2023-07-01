Сыктывкарские выпускники рассказали о своих мечтах и планах на будущее

1 июля в Сыктывкаре прошло торжественное шествие выпускников. Журналист портала ”Про Город Сыктывкар” побывал на мероприятии и узнал, о чем мечтают дипломированные специалисты столицы Коми.

1 июля в 16:00 на Стефановской площади Сыктывкара торжественно прошли выпускники высших и средних учебных заведений, а также школ и лицеев.

Выпускница Сыктывкарского Государственного университета им. Питирима Сорокина Милана Сидорова поделилась своими впечатлениями о мероприятии:

”Выпускной достаточно ироничен, потому что в самом начале шествия нас искупало ливнем, но в остальном все здорово организовано. Мы прошлись и поздравили друг друга с окончанием учебы, теперь мы дипломированные специалисты! Дальше — больше”.

Милана рассказала о своих планах на будущее:

”Мне 23 года. Сегодня я получила диплом о высшем образовании по направлению подготовки "Публичная политика и социальные науки"! Очень благодарна за это всему преподавательскому состав, который помог нам изучить широкий спектр образовательных дисциплин и проникнуться доброжелательной атмосферой Института гуманитарных наук. Также поблагодарю своих маму и папу за прекрасное воспитание, благодаря вашей любви и поддержке я реализовала себя во многих направлениях, в том числе и учебной деятельности. Про планы на будущее можно сказать, что я сейчас уже работаю по специальности, пиар менеджером в ”Коми союзе промышленников и предпринимателей”. Мечтаю развиваться и достигать успехов в этой сфере. Дальше поступать думаю на магистратуру, но еще не определилась с направлением”.