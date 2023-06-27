Пропавшую 19-летнюю девочку из Ижмы нашли мертвой

19-летнюю Марию Семенову, которая пропала в Ижме 19 июня, нашли мертвой. О трагедии сообщили в социальных сетях поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт Коми”. Подробности инцидента пока не разглашаются.

Напомним, девушка пропала 19 июня в селе Ижма. Ее искали чуть больше недели. В официальной группе “Лиза Алерт Коми” появилась информация, что жительницу Коми нашли мертвой. Администрация паблика просит остановить распространение ориентировок на ижемку и приносит соболезнования родным и близким погибшей.