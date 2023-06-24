Пропавшая в Эжве 40-летняя женщина погибла

Пропавшая неделю назад 40-летняя Вера Усольцева погибла. Информация об этом появилась в социальных сетях поискового отряда Коми "Лиза Алерт". Администрация паблика просит остановить распространение ориентировок на женщину и приносит искренние соболезнования родным и близким погибшей.
Вера Усольцева пропала чуть больше недели назад в Эжве. С 13 июня о ее местонахождении не было никакой информации.
Напомним, в Ижемском районе продолжаются поиски 19-летней Марии Семеновой. Девушка ушла из дома и не вернулась 19 июня. Приметы: рост 165 см, стройного телосложения, светлые волосы, карие глаза. В день исчезновения Мария была одета в черную тканевую куртку, светло-серые кроссовки. С собой девушка взяла синий рюкзак. К поиску подключилась полиция, а также поисковый отряд "Лиза Алерт".
Если вы владеете любой информацией о местонахождении девушки, просьба позвонить по номеру телефона: 98-632, 98-601.