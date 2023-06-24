Пропавшая в Эжве 40-летняя женщина погибла

Пропавшая неделю назад 40-летняя Вера Усольцева погибла. Информация об этом появилась в социальных сетях поискового отряда Коми "Лиза Алерт". Администрация паблика просит остановить распространение ориентировок на женщину и приносит искренние соболезнования родным и близким погибшей.

Вера Усольцева пропала чуть больше недели назад в Эжве. С 13 июня о ее местонахождении не было никакой информации.