Какие дороги перекроют в Сыктывкаре: полный список ограничений

С приходом лета в Сыктывкаре началась кампания по ремонту тепло- и водопроводных сетей. Из-за этого несколько улиц города перекроют почти до конца лета. “Про Город” собрал всю информацию об ограничении движения в столице Коми этим летом. Какие дороги перекроют?

До 20 августа на всю ширину проезжей части перекроют:

улицу Советскую от дома № 22 до дома № 8;

улицу Ленина от перекрестка с улицей Куратова до перекрестка с улицей Домны Каликовой;

улицу Первомайскую от дома № 83 до дома № 18;

участок на улице Ленина между улицами Пушкина и Домны Каликовой;

улицу Ленина от перекрестка с улицей Пушкина до перекрестка с улицей Куратова

Кроме этого с 13 по 27 июня перекроют Октябрьский проспект в районе дома №5.

Каких автобусов это коснется?

Работы на указанных участках затрагивают свыше 20 городских, межмуниципальных и дачных маршрутов. О том, как будут изменяться маршруты, “Комиавтотранс” будет уведомлять горожан отдельно.

Какие принимают меры?