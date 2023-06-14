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Какие дороги перекроют в Сыктывкаре: полный список ограничений

Какие дороги перекроют в Сыктывкаре: полный список ограниченийИз архива "Про Город Сыктывкар"

С приходом лета в Сыктывкаре началась кампания по ремонту тепло- и водопроводных сетей. Из-за этого несколько улиц города перекроют почти до конца лета. “Про Город” собрал всю информацию об ограничении движения в столице Коми этим летом.

Какие дороги перекроют? 

До 20 августа на всю ширину проезжей части перекроют:

  • улицу Советскую от дома № 22 до дома № 8;
  • улицу Ленина от перекрестка с улицей Куратова до перекрестка с улицей Домны Каликовой;
  • улицу Первомайскую от дома № 83 до дома № 18;
  • участок на улице Ленина между улицами Пушкина и Домны Каликовой;
  • улицу Ленина от перекрестка с улицей Пушкина до перекрестка с улицей Куратова

Кроме этого с 13 по 27 июня перекроют Октябрьский проспект в районе дома №5.

Каких автобусов это коснется? 

Работы на указанных участках затрагивают свыше 20 городских, межмуниципальных и дачных маршрутов. О том, как будут изменяться маршруты, “Комиавтотранс” будет уведомлять горожан отдельно.

Какие принимают меры? 

Чтобы упростить передвижение по городу и избежать заторов, планируется временно организовать двустороннее движение по улице Домны Каликовой от улицы Кирова до улицы Интернациональной. Также будут изменяться режимы работы некоторых светофоров. 

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