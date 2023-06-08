В Сыктывкаре перекрыли несколько центральных улиц

Жителей столицы Коми предупредили о перекрытии улиц в центре столицы. Это связано с проведением ремонта теплосетей.
В мэрии сообщили, что движение будет ограничено до 20 августа по следующим улицам:
- По всей ширине проезжей части по улице Советской (от перекрестка с улицей Коммунистической до перекрестка с улицей Орджоникидзе).
- По всей ширине проезжей части по улице Первомайской (от дома №68 по улице Первомайской до перекрестка с улицей Коммунистической).
Напомним также, администрация столицы Коми проинформировала горожан о перекрытии дорог в предстоящие праздники 11 и 12 июня. Связаны ограничения будут с проведением "Велоночи".