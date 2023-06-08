Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Сыктывкаре перекрыли несколько центральных улиц

В Сыктывкаре перекрыли несколько центральных улицФото из архива "Pro Города"

Жителей столицы Коми предупредили о перекрытии улиц в центре столицы. Это связано с проведением ремонта теплосетей.

В мэрии сообщили, что движение будет ограничено до 20 августа по следующим улицам:

  • По всей ширине проезжей части по улице Советской (от перекрестка с улицей Коммунистической до перекрестка с улицей Орджоникидзе).
  • По всей ширине проезжей части по улице Первомайской (от дома №68 по улице Первомайской до перекрестка с улицей Коммунистической).

Напомним также, администрация столицы Коми проинформировала горожан о перекрытии дорог в предстоящие праздники 11 и 12 июня. Связаны ограничения будут с проведением "Велоночи".

...

  • 0

Популярное

Последние новости