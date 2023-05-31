Сыктывкарцев предупредили о пробках в июне

В столице Коми стартуют работы по ремонту и замене теплосетей для обеспечения их работы в зимний период. В связи с этим неизбежно перекрытие некоторых участков улиц для замены дорожного покрытия. В 2023 году ремонт пройдет в два этапа. Сначала отремонтируют 10 участков в центре города, а затем еще 16, из них 14 участков на окраинах.

В связи с этим с 5 июня и до 20 августа на всю ширину проезжей части будут перекрыты следующие дороги: