На трассе в Коми опрокинулся фургон с прицепом

В Коми на автодороге Ухта-Печора фура с прицепом слетела в кювет и опрокинулась. Об этом сообщает ГИБДД по региону.
Авария случилась 11 июня на 16 километре трассы Сыктывкар-Ухта-Печора-Нарьян-Мар. В фургоне находился водитель 1994 года рождения. На место ДТП выехали сотрудники ГИБДД и Спас-Коми Комитета ГО и ЧС.
Как известно, водитель избежал серьезных травм, госпитализация ему не понадобилась.
Напомним, 13 июня под Сыктывкаром иномарка врезалась в автобус с пассажирами. Как сообщили очевидцы, у легкового авто отказали тормоза. К счастью, все остались живы. В ДТП пострадало два человека.
Также за 12 июня в День России и в День Города в столице Коми случилось восемь ДТП, среди которых пострадали три человека.