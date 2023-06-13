На трассе в Коми опрокинулся фургон с прицепом

В Коми на автодороге Ухта-Печора фура с прицепом слетела в кювет и опрокинулась. Об этом сообщает ГИБДД по региону.

Авария случилась 11 июня на 16 километре трассы Сыктывкар-Ухта-Печора-Нарьян-Мар. В фургоне находился водитель 1994 года рождения. На место ДТП выехали сотрудники ГИБДД и Спас-Коми Комитета ГО и ЧС.