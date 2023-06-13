В Сыктывкаре в День России несовершеннолетний юноша на мопеде врезался в авто

В Сыктывкаре в День России и в День города произошло восемь ДТП, три из них с пострадавшими. Об этом журналисту издания “Про Город” сообщили в пресс-службе ГИБДД по столице Коми.
12 июня все жители страны праздновали День России, а в Сыктывкаре отметили еще и День города. За сутки в столице Коми случилось восемь ДТП, в трех из них пострадали люди.
Так, в 13:19 произошла авария с несовершеннолетним водителем мотоцикла. Юноша 2009 года рождения, двигаясь по улице Весенняя со стороны Октябрьского проспекта, во время обгона столкнулся с “Ладой”. В результате пострадал сам юноша — у него ушиб правой стопы.
Еще одно ДТП произошло на автостоянке ТРЦ “Июнь”. В 18:33 водитель 2003 года рождения за рулем ВАЗ 21093 ехал задним ходом и столкнулся с “Рено”, после чего отечественное авто наехало на пешехода 1975 года рождения, который был между машинами. В итоге пострадал пешеход — у него диагностировали ушиб правой кисти.
Следующая авария произошла в 20:50 на улице Маркова возле дома №1/8. Водитель мопеда 1984 года рождения не справился с управлением и опрокинулся на проезжую часть. В итоге он получил ушибленную рану левого коленного сустава.
Как сообщили в ГИБДД по Сыктывкару, за 12 июня в городе не было ни одного ДТП по вине пьяного водителя.