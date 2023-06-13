В Сыктывкаре в День России несовершеннолетний юноша на мопеде врезался в авто

В Сыктывкаре в День России и в День города произошло восемь ДТП, три из них с пострадавшими. Об этом журналисту издания “Про Город” сообщили в пресс-службе ГИБДД по столице Коми.

12 июня все жители страны праздновали День России, а в Сыктывкаре отметили еще и День города. За сутки в столице Коми случилось восемь ДТП, в трех из них пострадали люди.