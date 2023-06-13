Под Сыктывкаром иномарка врезалась в автобус с пассажирами

Под Сыктывкаром в поселке Краснозатонский машина врезалась в автобус с пассажирами. Как сообщили в ГИБДД по столице Коми, в ДТП пострадали два человека.

Авария случилась возле поворота на Верхнюю Максаковку по улице Корабельная. Как сообщают очевидцы ДТП, черная иномарка врезалась в автобус №25 примерно в 10:50 утра.