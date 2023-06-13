Под Сыктывкаром иномарка врезалась в автобус с пассажирами

Под Сыктывкаром в поселке Краснозатонский машина врезалась в автобус с пассажирами. Как сообщили в ГИБДД по столице Коми, в ДТП пострадали два человека.
Авария случилась возле поворота на Верхнюю Максаковку по улице Корабельная. Как сообщают очевидцы ДТП, черная иномарка врезалась в автобус №25 примерно в 10:50 утра.
“На нас неслась эта черная иномарка, за рулем сидела пенсионерка, а рядом ее муж, тоже пенсионер. У нее сработали тормоза. Все мы живы, сильно не пострадали. В машине сработали подушки безопасности”, — рассказала пассажирка автобуса.
Подробности выясняются.
Напомним, в Сыктывкаре 12 июня произошло восемь ДТП, три из которых с пострадавшими. Одна авария случилась по вине подростка, которые без прав ехал на мотоцикле.