В Сыктывкаре оркестр исполнил песни AC/DC, Nirvana и Мумий Тролль

12 июня вечером в Сыктывкаре прошел концерт Санкт-Петербургского IP Оркестра. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, какие песни исполняли музыканты и как на них отреагировала публика.

На День России в столице Коми прошел вечер музыки. Исполнители IP Оркестра из Санкт-Петербурга под руководством Игоря Пономаренко исполнили известные мировые композиции, а также поделились с сыктывкарцами впечатлениями о празднике.



Симфонический оркестр исполнил хиты известных рок-групп, а также поп-исполнителей: “Мумий Тролль”, Nirvana, AC/DC, “Король и Шут”, “Би-2”, Michael Jackson, “Ленинград”, “Кино” и других.

Концерт начался в 18:20 и продлился до 19:40. Публика с восторгом встречала каждую песню. Сыктывкарцы узнавали как отечественную музыку, так и зарубежную. А на композиции Nirvana ― Smells Like Teen Spirit почти все слушатели кричали, подпевали и аплодировали.