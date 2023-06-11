Кошки, чума и ангелы: в Сыктывкаре прошла “Велоночь-2023”

11 июня в Сыктывкаре прошла “Велоночь-2023”. Корреспондент “Про Города” побывал на мероприятии и подготовил фотоотчет.
Регистрация на событие началась в 17:00, а сам заезд стартовал в 19:00. Во время ожидания старта сыктывкарцы выбирали велосипедиста с лучшим костюмом, подкачивали шины, а развлекали их ведущие Иван и Константин Басковы. Также на Стефановской площади можно было сыграть в стритбол, сдать нормы ГТО или испытать себя в национальных видах спорта. Кроме этого работала “Площадка здоровья”, на которой сыктывкарцы могли бесплатно определить свой вес, артериальное давление, сатурацию, рассчитать индекс массы тела и получить рекомендации по профилактике заболеваний и образу жизни.
В событии приняли участие сыктывкарцы от мала до велика. К примеру, горожанка Мария Ульнырова получила велосипед в подарок на 65-летний юбилей.
“Участвую впервые, мне дети подарили велосипед на юбилей, на 65 лет. А потом уговорили и в “Велоночи” принять участие”, – поделилась сыктывкарка.
Впервые в мероприятии участвовала и Наталья Короткая (справа на фото, – прим.ред). Девушка уже поставила цель на “Велоночь-2024” – подобрать для себя полноценный костюм и показать себя во всей красе.
“Так много классных, интересных костюмов, а я просто надела, что было. В следующий раз обязательно приеду в костюме”, – рассказала Наталья.
Девушка призналась, что переживает, потому что впервые проедет маршрут среди такого огромного количества людей.
А Ирина Курушина (слева на фото, – прим.ред) участвует в “Велоночи” каждый год. Сыктывкарка рассказала, что ни разу не попадала в ДТП во время акции.
“Все едут очень медленно и организованно. Если ехать так же – ничего страшного не произойдет. Даже особой разницы нет, где ехать – с краю или по центру, везде одинаково безопасно, на мой взгляд”, – объяснила горожанка.
После возвращения участников ждал розыгрыш призов и выступление экстремального велошоу «4СПОРТШОУ» из Москвы.