Кошки, чума и ангелы: в Сыктывкаре прошла “Велоночь-2023”

11 июня в Сыктывкаре прошла “Велоночь-2023”. Корреспондент “Про Города” побывал на мероприятии и подготовил фотоотчет.

Регистрация на событие началась в 17:00, а сам заезд стартовал в 19:00. Во время ожидания старта сыктывкарцы выбирали велосипедиста с лучшим костюмом, подкачивали шины, а развлекали их ведущие Иван и Константин Басковы. Также на Стефановской площади можно было сыграть в стритбол, сдать нормы ГТО или испытать себя в национальных видах спорта. Кроме этого работала “Площадка здоровья”, на которой сыктывкарцы могли бесплатно определить свой вес, артериальное давление, сатурацию, рассчитать индекс массы тела и получить рекомендации по профилактике заболеваний и образу жизни.

В событии приняли участие сыктывкарцы от мала до велика. К примеру, горожанка Мария Ульнырова получила велосипед в подарок на 65-летний юбилей.

“Участвую впервые, мне дети подарили велосипед на юбилей, на 65 лет. А потом уговорили и в “Велоночи” принять участие”, – поделилась сыктывкарка.

Впервые в мероприятии участвовала и Наталья Короткая (справа на фото, – прим.ред). Девушка уже поставила цель на “Велоночь-2024” – подобрать для себя полноценный костюм и показать себя во всей красе.